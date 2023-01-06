Giriş Tarihi: 06.01.2023 07:22
Güncelleme Tarihi: 06.01.2023
07:22
0.69 krediyle ev alacaklar dikkat: Yeni evim konut kampanyasında banka incelemeleri ve 1 yıl detayına dikkat
Son dakika konut kampanyası haberleri: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 100 bin aileyi konut sahibi yapacak olan Yeni Evim Projesiyle ilgili önemli duyurularda bulundu. Açıklanan maddeler içerisinde 0.69 oranla uygun konut kredisi çekerek ev sahibi olmak isteyenler ve satıcılarla ilgili kriterler de dikkat çekiyor. Evi almadan önce 1 yıl ikamet ve 1 yıl boyunca konut ticareti yapmamış olma şartı alıcı için önemli. 0.69'luk ucuz konut kredisi sürecinin tamamlanması için satıcı kriterleri de var. İşte konut projesinden detaylar