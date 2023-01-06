0.69 krediyle ev alacaklar dikkat: Yeni evim konut kampanyasında banka incelemeleri ve 1 yıl detayına dikkat

Son dakika 0.69 kredili konut kampanyası haberleri: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 100 bin aileyi konut sahibi yapacak olan Yeni Evim Projesi ile ilgili en çok merak edilen başlıkları yanıtladı. Bakan Murat Kurum da projeye ilginin yüksek olduğunu ifade ederken 16 Ocak'ta başvuruların alınmaya başlanacağını ve herhangi bir başvuru ücreti olmayacağını duyurdu.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ucuz kredili konut kampanyamıza ilgi büyük. Dünden bu yana da çok soru alıyoruz. En çok merak edilenleri yanıtladık" ifadelerini kullandı.