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Haberler Galeri 0.69 krediyle ev alacaklar dikkat: Yeni evim konut kampanyasında banka incelemeleri ve 1 yıl detayına dikkat
Giriş Tarihi: 06.01.2023 07:22 Güncelleme Tarihi: 06.01.2023 07:22

0.69 krediyle ev alacaklar dikkat: Yeni evim konut kampanyasında banka incelemeleri ve 1 yıl detayına dikkat

Son dakika konut kampanyası haberleri: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 100 bin aileyi konut sahibi yapacak olan Yeni Evim Projesiyle ilgili önemli duyurularda bulundu. Açıklanan maddeler içerisinde 0.69 oranla uygun konut kredisi çekerek ev sahibi olmak isteyenler ve satıcılarla ilgili kriterler de dikkat çekiyor. Evi almadan önce 1 yıl ikamet ve 1 yıl boyunca konut ticareti yapmamış olma şartı alıcı için önemli. 0.69'luk ucuz konut kredisi sürecinin tamamlanması için satıcı kriterleri de var. İşte konut projesinden detaylar

BARIŞ ŞİMŞEK
0.69 krediyle ev alacaklar dikkat: Yeni evim konut kampanyasında banka incelemeleri ve 1 yıl detayına dikkat

Son dakika 0.69 kredili konut kampanyası haberleri: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 100 bin aileyi konut sahibi yapacak olan Yeni Evim Projesi ile ilgili en çok merak edilen başlıkları yanıtladı. Bakan Murat Kurum da projeye ilginin yüksek olduğunu ifade ederken 16 Ocak'ta başvuruların alınmaya başlanacağını ve herhangi bir başvuru ücreti olmayacağını duyurdu.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ucuz kredili konut kampanyamıza ilgi büyük. Dünden bu yana da çok soru alıyoruz. En çok merak edilenleri yanıtladık" ifadelerini kullandı.

0.69 krediyle ev alacaklar dikkat: Yeni evim konut kampanyasında banka incelemeleri ve 1 yıl detayına dikkat

0.69 konut kredisi ile alınabilecek 0 dairelerle ilgili banka sürecinin tamamlanabilmesi için hem ev sahibi olacak vatandaşlar hem de satıcılar için önemli kriterler belirlendi. Bu kriterleri banka iki taraf için de inceleyecek. İşte kampanyaya ilişkin merak edilen soruların cevabı ve bu maddelerde dikkat çeken detaylar:

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0.69 krediyle ev alacaklar dikkat: Yeni evim konut kampanyasında banka incelemeleri ve 1 yıl detayına dikkat

100 BİN KONUT BAŞLANGIÇ

0.69 konut kredili kampanya 81 ilde geçerli olacak, ilk etapta 100 bin konutun satışı planlanıyor

0.69 krediyle ev alacaklar dikkat: Yeni evim konut kampanyasında banka incelemeleri ve 1 yıl detayına dikkat

KARI-KOCA EV SAHİBİ OLMA KRİTERİ

Eşlerden birinin üzerinde konut varsa yararlanamayacak. Hanede 18 yaşını geçmiş, SGK kaydı bulunan genç ise hanede ev varsa bile başvuruda bulunabilecek.

0.69 krediyle ev alacaklar dikkat: Yeni evim konut kampanyasında banka incelemeleri ve 1 yıl detayına dikkat

PEŞİNATTA MİNİMUM RAKAMIN ALTINA İNİŞ SÖZ KONUSU DEĞİL

Konut bedelinin yüzde 10'u peşin alınacak, dileyen daha fazla da ödeyebilecek. 2 milyonluk bir daire için 200 bin TL minimum peşinat mutlaka ödenecek.

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