1999-2008 öncesi ve sonrasına 5 yıl erken emeklilik fırsatı! İşte prim ve yaş tablosu

Emeklilik planlarını yapan Bağ-Kur'lu sigortalılar için yıl bitmeden torba yasa ile önemli bir fırsat geliyor. Yapılacak düzenlemeyle emeklilik için 9 bin prim şartı 7 bin 200 güne düşürülecek. Düzenleme ile küçük esnaf ve kendi hesabına çalışanlar için erken emeklilik fırsatı doğacak. Prim günü değişikliği kimleri kapsıyor? Kimler erken emekli olabilecek? İşte prim ve yaş tablosu...

Milyonlarca esnafın gözü yakında hayata geçirilmesi beklenen Bağ-Kur reformuna çevrildi. Reform ile esnafa erken emeklilik yolu açılacak. Prim gün şartı 9000'den 7200'e çekilecek.

Bağ-Kur'lular için getirilecek yeni sistem, prim ödeme gücü sınırlı olanlara büyük kolaylık sağlayacak. Reform hayata geçtiğinde, prim gün sayısı 1.800 gün azalacak. Böyelikle Bağ-Kur'lular yaklaşık 5 yıl erken emeklilik avantaj yakalayacak.

Bağ-Kur kapsamında kısmi emeklilik hakkı da korunacak. Buna göre 5.400 prim gününü tamamlayan esnaf, yaş şartını yerine getirmesi halinde emekli olabilecek.

Sigorta başlangıç tarihine göre kısmi emeklilikte yaş şartları şöyle belirleniyor:

📌8 Eylül 1999 ve öncesi sigortalılar: Kadınlar 56, erkekler 58 yaşında.

📌9 Eylül 1999 – 30 Nisan 2008 arası sigortalılar: Kadınlar 60, erkekler 62 yaşında.

📌30 Nisan 2008 sonrası sigortalılar: 31 Aralık 2035'e kadar 5.400 günü tamamlayan kadınlar 61, erkekler 63 yaşında emekli olabilecek.

Bu tablo, genç yaşta iş hayatına atılan esnaf için önemli bir erken emeklilik fırsatı oluşturacak.

ESNAFA MALULEN EMEKLİLİK KOLAYLIĞI

Takvim Gazetesi'nden Çığıl Ön Yener'in haberine göre, çalışma hayatı sırasında sağlık sorunları yaşayan Bağ-Kur'lular için de sistemde özel bir alan açılıyor. İş gücünde en az yüzde 60 kayıp yaşayan ve bunu sağlık raporuyla belgeleyen esnaf, malulen emeklilik hakkından yararlanabiliyor.

Malulen emeklilikte temel şartlar şöyle:

📌En az 10 yıl sigortalılık süresi ve 1.800 prim günü bulunması gerekiyor.

📌Eğer kişi başkasının sürekli bakımına muhtaç durumdaysa, sigortalılık süresi aranmayacak; yalnızca 1.800 gün prim yeterli sayılacak.

📌Başvurular, prim borcu bulunmayan ve iş yerini kapatarak SGK'ya gerekli evrakları teslim eden esnaflar için geçerli olacak.

Uygun bulunan başvurularda maaş ödemesi, izleyen ayın başından itibaren yapılmaya başlanıyor.

KÜÇÜK ESNAF İÇİN 7.200 GÜNLE EMEKLİLİK FIRSATI

Yeni Bağ-Kur reformu özellikle küçük esnafı hedef alıyor. Reform yürürlüğe girdiğinde, 8 Eylül 1999 öncesi sigortalı erkek esnafın prim şartı 9.000 günden 7.200 güne düşecek. Bu sayede prim yükü azalacak, emeklilik daha ulaşılabilir hale gelecek.

7.200 günü dolduran esnaf, yaş şartına takılmadan emekliliğe adım atabilecek. Diğer sigortalılar içinse hem prim gün sayısı 7.200'e inecek hem de yaş şartı uygulanacak:

📌Kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş şartı geçerli olacak.

📌Daha sonra sigortalı olanlarda ise bu yaş sınırı 65'e kadar çıkabilecek.

Bu düzenleme, hem prim yükünü hafifletecek hem de emeklilik sürecinde eşitlik sağlayacak.

SON 3,5 YIL KURALI TARİHE KARIŞIYOR

Mevcut sistemde, 1 Ekim 2008 öncesi sigortalılar için hangi kurumdan emekli olunacağı, son 3,5 yıldaki prim ödemesine göre belirleniyordu. Bu uygulama, birçok esnafı SSK'lı olarak kısa süreli çalışmaya yönlendiriyordu. Yeni reformla birlikte bu kural büyük ölçüde kaldırılacak.

Artık Bağ-Kur'lular, prim günlerini tamamladıklarında doğrudan kendi statülerinden emekli olabilecekler.

Reform öncesi farklı dönemlerde sigorta girişi olanlar için emeklilikteki prim gün şartları ise şöyleydi:

📌8 Eylül 1999 ve öncesi: 5.000–5.975 gün,

📌9 Eylül 1999 – 30 Nisan 2008 arası: 7.000 gün,

📌1 Ekim 2008 sonrası: 7.200 gün.

Yeni sistemle birlikte bu farklılıklar ortadan kalkacak; küçük esnaf için 7.200 gün primle emeklilik standart hale gelecek.