1999-2008 öncesi ve sonrasına 5 yıl erken emeklilik fırsatı! İşte prim ve yaş tablosu
Emeklilik planlarını yapan Bağ-Kur'lu sigortalılar için yıl bitmeden torba yasa ile önemli bir fırsat geliyor. Yapılacak düzenlemeyle emeklilik için 9 bin prim şartı 7 bin 200 güne düşürülecek. Düzenleme ile küçük esnaf ve kendi hesabına çalışanlar için erken emeklilik fırsatı doğacak. Prim günü değişikliği kimleri kapsıyor? Kimler erken emekli olabilecek? İşte prim ve yaş tablosu...