1999-2008 öncesi ve sonrasına 5 yıl erken emeklilik fırsatı! İşte prim ve yaş tablosu

7.200 günü dolduran esnaf, yaş şartına takılmadan emekliliğe adım atabilecek. Diğer sigortalılar içinse hem prim gün sayısı 7.200'e inecek hem de yaş şartı uygulanacak:

📌Kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş şartı geçerli olacak.

📌Daha sonra sigortalı olanlarda ise bu yaş sınırı 65'e kadar çıkabilecek.

Bu düzenleme, hem prim yükünü hafifletecek hem de emeklilik sürecinde eşitlik sağlayacak.