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2021 Bankaların güncel : Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank ihtiyaç-konut-taşıt kredisi faiz oranları ne kadar?

, son dönemde vatandaşların yakın takibinde bulunuyor. Bilindiği üzere başta kamu bankaların olmak üzere pek çok banka, pandemi sürecinde ihtiyaç sahibi vatandaşlar için kredi paketleri açıkladı. Bu kampanyalı paketler ise günden günde devam ediyor. Krediye ihtiyacı olan binlerce kişi bu noktada Ziraat, Halkbank, Vakıfbank, Yapı Kredi, Akbank, İş Bankası taşıt, konut, ihtiyaç sorularına yanıt arıyor. İşte Ziraat, Halkbank, Vakıfbank, Yapıkredi, Akbank, İş Bankası 2021 kredi faiz oranları…

Giriş Tarihi: 21.03.2021 08:50 Güncelleme Tarihi: 21.03.2021 08:51
2021 Bankaların güncel kredi faiz oranları: Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank ihtiyaç-konut-taşıt kredisi faiz oranları ne kadar?

Bankaların güncel , ihtiyaç sahibi vatandaşlar tarafından yakından takip edilirken, bu noktada devlet bankaları tarafından uygun fiyatları kredi paketleri de sunulmaya devam ediliyor. Yaşadıkları ekonomik olumsuzluk veya ihtiyaç doğrultusunda kredi çekmek isteyen vatandaşlar, Garanti, Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası, Akbank gibi tüm bankaların güncel sorusuna yanıt arıyor.

GÜNCEL KREDİ FAİZ ORANLARI 2021!

TCMB Merkez Bankası'nın geçtiğimiz gün açıkladığı faiz kararı sonrası güncel kredi faiz oranları da vatandaşlar tarafından araştırma konusu haline geliyor. Ziraat, Halkbank, Garanti, İş Bankası ve diğer birçok banka müşterilerine ihtiyaç, taşıt, konut kredileriyle alakalı çeşitli kampanyalar sunuyor.

KREDİ FAİZ ORANLARI DÜŞECEK Mİ, NE KADAR?

Bu noktada "Ziraat, Halkbank, Garanti, İş Bankası güncel kredi faiz oranları ne kadar?" sorusu yanıt aramaya başladı. İşte bankalardan gelen güncel (ihtiyaç – taşıt – konut) kredi faiz oranları.

2021 Bankaların güncel kredi faiz oranları: Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank ihtiyaç-konut-taşıt kredisi faiz oranları ne kadar?

HALKBANK İHTİYAÇ, TAŞIT KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI - 2021

İhtiyaç Kredilerinde %1,51'dan,

Taşıt Kredilerinde %1,54'den,

Konut Kredilerinde %1,38'den başlayan faiz oranları uygulanmaktadır.

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2021 Bankaların güncel kredi faiz oranları: Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank ihtiyaç-konut-taşıt kredisi faiz oranları ne kadar?

VAKIFBANK İHTİYAÇ, TAŞIT - KONUT KREDİ FAİZ ORANLARI 2021

Taşıt kredisi: %1.34'den

İhtiyaç kredisi %1.42'den

SarıPanjur Konut Kredisi: %1,32'den başlamaktadır.

2021 Bankaların güncel kredi faiz oranları: Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank ihtiyaç-konut-taşıt kredisi faiz oranları ne kadar?

ZİRAAT BANKASI TAŞIT KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI - 2021

Tüketici kredisi: %1.54

Taşıt kredisi (kaskolu): %1.54

Taşıt kredisi (kaskosuz): %1.56

Konut kredisi: %1.37'den başlayan fiyatlarla

2021 Bankaların güncel kredi faiz oranları: Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank ihtiyaç-konut-taşıt kredisi faiz oranları ne kadar?

GARANTİ BBVA TAŞIT KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI - 2021

İhtiyaç kredisi: 2.02

Taşıt kredisi: 1.49

Konut kredisi: 1.41

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