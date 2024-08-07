2,5 milyar dolarlık dış finasman geliyor! Bakan Şimşek ’son aşamadayız’ diyerek duyurdu

DEPREM BÖLGESİ DESTEKLERİ

Şimşek, İslam Kalkınma Bankasından ihracatçıların yeşil dönüşümlerinin, Uluslararası İslami Ticaret Finans Kuruluşundan depremden etkilenen işletmelerin uluslararası ticaretinin desteklenmesi için ihracat ve kalkınma bankaları aracılığıyla toplam 250 milyon dolar tutarındaki kaynağın sağlanmasına ilişkin çalışmalarda imza aşamasında olduklarını belirtti.

Bunun yanı sıra Asya Altyapı Yatırım Bankasından deprem bölgesindeki kara yollarının iyileştirilmesine yönelik 200 milyon dolar, İslam Kalkınma Bankasından yine bölgedeki okulların desteklenmesine yönelik 165 milyon dolar sağlanması çalışmalarında sona gelindiğine işaret eden Şimşek, bu kapsamda Türkiye'ye gelecek 2,5 milyar dolarlık dış finansmanın imzası için son aşamada olduklarını bildirdi.

Şimşek, birçok uluslararası kuruluşun destekleyeceği Orta Koridor Demir Yolu Geliştirme Projesi kapsamındaki çalışmaların sürdüğünü de aktararak, şunları kaydetti:

"Reel sektörümüzü güçlendirecek, kalkınma odaklı altyapı yatırımlarının finansmanını desteklerken yeşil dönüşüm kapsamında sürdürülebilirliği önceleyen projelerin finansmanına yönelik uluslararası kuruluşlarla yakın işbirliğimiz devam edecektir. Sağlanan bu kaynaklar, hem Türkiye'ye hem de şeffaflık, tutarlılık, hesap verebilirlik ve öngörülebilirlik ilkelerini esas alan programımıza duyulan güvenin bir göstergesidir."