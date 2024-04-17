25.000 TL’den başlıyor! 0 faizli kredi veren bankalar listesi güncellendi

SIFIR FAİZLİ KREDİ FIRSATI

Bankalar farklı tutarlarda 25.000 TL'den başlayan sıfır faizli taksitli nakit avans ya da kredi veriyor. Küçük ihtiyaçları sıfır faizli ve vadeli olarak ödeme imkanını avantaja çevirmek isteyenler internet üzerinden başvuru yaparak bankada hesap açıp ya da kredi kartı talep edip kredi veya nakit avans kullanabilecek. Burada en büyük etmenlerden bir tanesi kredi notu olacak. Bankalar, yaptıkları incelemede kredi notuna göre kredi ya da nakit avansı veriyor. Bundan dolayı limitler dahilinde kredi notu puanına göre kredilendirme yapılıyor.