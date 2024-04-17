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Haberler Galeri 25.000 TL'den başlıyor! 0 faizli kredi veren bankalar listesi güncellendi
Giriş Tarihi: 17.04.2024 15:25 Güncelleme Tarihi: 17.04.2024 15:25

25.000 TL'den başlıyor! 0 faizli kredi veren bankalar listesi güncellendi

Kredi çekecekler bu habere dikkat! 0 faizle kredi veren bankalar listesi güncellendi. İhtiyaç kredisi, hoş geldin kampanyası, taksitli nakit avans seçenekleriyle birçok bankada faizsiz kredi fırsatı başladı. Ev ve araba satın almak isteyenler, ufak borçlarını kapatmak isteyenler 0 faizli kredinin detaylarını araştırmaya başladı. QNB Finansbank, en para.com, AKBANK, Garanti BBVA, İŞ bankası, Denizbank 25.000 TL'den başlayan 0 faizli kredi imkânı ve banka listesi…

25.000 TL’den başlıyor! 0 faizli kredi veren bankalar listesi güncellendi

O faizli kredi veren bankalar en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. Çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak isteyen ancak nakit sıkıntısı yaşayan vatandaşlar, 0 faizli kredi veren bankalar listesi araştırması yapıyor. Bu noktada kamu ve özel bankaların ihtiyaç kredileri ve hoş geldin kampanyaları takip ediliyor. Konut ve taşıt alacaklar sıfır faizli kredi imkanlarını değerlendiriyor. İşte, QNB Finansbank, en para.com, AKBANK, Garanti BBVA, İŞ bankası Denizbank 0 faizli kredi şartları

25.000 TL’den başlıyor! 0 faizli kredi veren bankalar listesi güncellendi

SIFIR FAİZLİ KREDİ FIRSATI

Bankalar farklı tutarlarda 25.000 TL'den başlayan sıfır faizli taksitli nakit avans ya da kredi veriyor. Küçük ihtiyaçları sıfır faizli ve vadeli olarak ödeme imkanını avantaja çevirmek isteyenler internet üzerinden başvuru yaparak bankada hesap açıp ya da kredi kartı talep edip kredi veya nakit avans kullanabilecek. Burada en büyük etmenlerden bir tanesi kredi notu olacak. Bankalar, yaptıkları incelemede kredi notuna göre kredi ya da nakit avansı veriyor. Bundan dolayı limitler dahilinde kredi notu puanına göre kredilendirme yapılıyor.

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25.000 TL’den başlıyor! 0 faizli kredi veren bankalar listesi güncellendi

İŞTE FAİZSİZ KREDİ VEREN BANKALAR...

ENPARA

Yeni müşterilere özel %0 faizli kredi imkanı sunuluyor.

Kredi tutarı: 10.000 TL
Vade: 6 Ay
Aylık faiz oranı: 0,00 %
Aylık taksit tutarı: 1.666,67 TL

25.000 TL’den başlıyor! 0 faizli kredi veren bankalar listesi güncellendi

ALBARAKA

Yeni müşterilere özel vade farksız 15.000 TL ve uygun oranlı hoş geldin finansman imkanı sunuluyor.

Kredi tutarı: 15.000TL
Vade:6
Faiz oranı: 0

25.000 TL’den başlıyor! 0 faizli kredi veren bankalar listesi güncellendi

GARANTİ BBVA

Yeni müşterilere özel 5 Nisan – 30 Nisan tarihleri arasında 25.000 TL'ye varan faizsiz kredi ve taksitli nakit avans kampanya imkanı.

Kredi tutarı 10.000
Vade: 6
Faiz oranı: 0%
Aylık taksit tutarı: 1666,67
Tahsis ücreti:0 TL

15.000 TL'ye varan faizsiz ve masrafsız Taksitli Nakit Avans'tan 3 ay taksitle yararlanma imkanı sunuluyor.

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