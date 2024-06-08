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Giriş Tarihi: 08.06.2024 09:22 Güncelleme Tarihi: 08.06.2024 09:22

5 lira madeni para tedavüle çıkıyor! Resmi Gazete'de yayımlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığınca yayımlanan tebliğe göre 5 lira değerindeki madeni paraların tedavüle çıkarılmasına ilişkin düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı.

5 lira madeni para tedavüle çıkıyor! Resmi Gazete’de yayımlandı

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre 5 lira madeni para tedavüle çıkıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığınca yayımlanan tebliğde 5 lira demir para için şekil ve detaylar belli oldu.

5 lira madeni para tedavüle çıkıyor! Resmi Gazete’de yayımlandı

5 LİRA DEMİR PARA TEDAVÜLE ÇIKIYOR

Hazine ve Maliye Bakanlığınca yayımlanan tebliğde, 28/5/1970 tarihli ve 1264 sayılı Madeni Ufaklık ve Hatıra Para Bastırılması Hakkında Kanunun uyarınca, bakanlığa bağlı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünce özellikleri belirtilen 5 lira değerindeki madeni paraların basıldığı belirtildi.

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5 lira madeni para tedavüle çıkıyor! Resmi Gazete’de yayımlandı

İŞTE YENİ 5 TL

Kenar özelliği düz tırtıllı olan paraların çapı 28,15 milimetre, kalınlığı 1,70 milimetre, ağırlığı ise 8,25 gram olarak belirlendi. Paraların ön yüz deseni, dış halkada 8 köşeli Selçuklu yıldızı motifi ve bu motifin dış kontörünün tekrarı kullanılarak derinlik kazandırıldı.

Ayrıca, ön yüzde halka ve göbeğin birleşim yerinde ay yıldıza, ortada "Türkiye Yüzyılı" logosuna yer verildi. Logonun solunda 5 rakamı, altta "Türk lirası" yazısı ve yazının altında basım yılına yer verildi.

Arka yüz deseninde ise Cumhuriyet'in Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün rölyefi ve çevresinde de "Türkiye Cumhuriyeti" yazısı yer aldı.

Hükümlerini, Hazine ve Maliye Bakanı yürüteceği tebliğ, yayım tarihinde yürürlüğe girdi.

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