Giriş Tarihi: 05.11.2025 08:22
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 08:26
500 bin sosyal konut için başvuru rehberi: TOKİ sosyal konut başvuruları nasıl, nereden yapılacak, hangi şartlar aranıyor?
Türkiye tarihinin en büyük sosyal konut projesinde geri sayım başladı. 81 ilde inşa edilecek 500 bin sosyal konut, dar gelirli vatandaşlar için başvurular 10 Kasım'da başlıyor. Başvurular, Ziraat Bankası, Halk Bankası, Emlak Katılım Bankası şubeleri ile e-Devlet üzerinden yapılabilecek. Vatandaşlar, projeye ilişkin başvurularını 10 Kasım–19 Aralık 2025 tarihleri arasında gerçekleştirebilecek. e-Devlet başvuruları ise 18 Aralık 2025 tarihinde sona erecek. Peki kimler başvuracak? Hangi kanaldan başvuru yapılacak? İşte vatandaşın sosyal konut başvurusunu eksiksiz ve hatasız yapması için dikkat edilmesi gerekenler...