Haberler
Galeri
500 milyon varillik petrol buhar oldu! Stoklar eriyor, enflasyon tehdidi artıyor
Giriş Tarihi: 22.04.2026 12:39
Güncelleme Tarihi: 22.04.2026 12:51
500 milyon varillik petrol buhar oldu! Stoklar eriyor, enflasyon tehdidi artıyor
Orta Doğu'da devam eden savaş, müzakere belirsizliği ile küresel ticareti tehdit ediyor. Süreç boyunca petrol fiyatları 100 doların üzerine çıkarken arz endişeleri ve enflasyon korkusu dünya ekonomilerinin gündemine geldi. Hürmüz Boğazı'nda yaşananan aksaklıklar nedeniyle 500 milyon varil petrol arzı ortadan kalktı. Piyasadan çekilen arz, fiyatlar üzerindeki belirsizliği artırdı.