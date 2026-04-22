Haberler Galeri 500 milyon varillik petrol buhar oldu! Stoklar eriyor, enflasyon tehdidi artıyor
Giriş Tarihi: 22.04.2026 12:39 Güncelleme Tarihi: 22.04.2026 12:51

Orta Doğu'da devam eden savaş, müzakere belirsizliği ile küresel ticareti tehdit ediyor. Süreç boyunca petrol fiyatları 100 doların üzerine çıkarken arz endişeleri ve enflasyon korkusu dünya ekonomilerinin gündemine geldi. Hürmüz Boğazı'nda yaşananan aksaklıklar nedeniyle 500 milyon varil petrol arzı ortadan kalktı. Piyasadan çekilen arz, fiyatlar üzerindeki belirsizliği artırdı.

Orta Doğu gerilim, ekonomiklerde enflasyon endişelerini artırırken dünya ticaretinin yüzde 20'sini etkileyen Hürmüz Boğazı'nın hala kapalı olması petrol ithal eden ve petrol ihraç eden tüm ülkeleri etkiliyor. Milyonlarca varil petrol arzının yok olması ise petrol fiyatlarının enflasyon üzerindeki etkilerine ilişkin korkuları destekledi.

Uzmanlar Hürmüz Boğazı açılsa bile ekonomiye verdiği zararın telafi edilmesinin uzun zaman alacağı konusunda hemfikir. Dünya Hürmüz'ün kapalı olması nedeniyle 500 milyon varillik petrol arzını kaybetti. Fiyatların varil başına 100 dolar olduğu varsayılırsa bu kayıp 50 milyar ABD dolarına denk geliyor.

STOKLAR TÜKENİYOR

Enerji veri analiz şirketi Kpler'in verilerine göre, Orta Doğu'da arz kaybı mart ayında şubat ayına kıyasla 9 milyon varil azaldı. Bu gerilemede en çok etkisi olan ülke ise Suudi Arabistan.

Yüksek arz kayıpları ile ülkelerin stoklarında bulunan petrol de azalmaya başladı. Kpler tarafından yayımlanan verilerde stokların nisan ayında 41 milyon varil gerilediği bunun günlük 2,7 milyon varillik bir azalmaya işaret ettiği görüldü.

TARİHTEKİ EN BÜYÜK AKSAMA

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) , geçen hafta yayınladığı aylık raporunda , küresel petrol arzının Mart ayında 10,1 milyon varil/gün azalarak 97 milyon varil/güne düştüğünü ve bunun tarihteki en büyük aksama olduğunu belirtti .

Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) tahminlerine göre, Mart ayında küresel gözlemlenen petrol stokları 85 milyon varil azaldı; Hürmüz Boğazı'ndan petrol akışının tıkanması nedeniyle Orta Doğu dışındaki stoklar önemli ölçüde 205 milyon varil (veya günlük 6,6 milyon varil) azaldı.

Haber Girişi Sevde Demir - Editör
#HÜRMÜZ BOĞAZI #ORTA DOĞU #PETROL FİYATLARI

