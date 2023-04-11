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Haberler Galeri 6.9 milyon çalışana dev destek! Devlet deprem illerindeki işçilere nefes oldu
Giriş Tarihi: 11.04.2023 07:21 Güncelleme Tarihi: 11.04.2023 07:23

6.9 milyon çalışana dev destek! Devlet deprem illerindeki işçilere nefes oldu

Salgınla mücadele döneminde 6.9 milyon çalışan için ödenen 50.7 milyar liralık kısa çalışma ödeneği, nakdi ücret desteği depremin yaşandığı 11 ilde de çalışanlara nefes oldu. Yine aynı dönemde işsizlik maaşı hariç 60 milyar liranın üzerinde harcama yapılan İşsizlik Sigortası Fonu aracılığıyla depremzedelerin de yaraları sarılıyor. İşten çıkarma yasağının geldiği bu illerde işyeri kapanan her bir sigortalı için ayda 4 bin lira ödeme uygunluk tespiti beklenmeden, işverenin beyanı esas alınarak yapılıyor. İşverenlerin işyerindeki hasara ilişkin belgeyi sunmaları yeterli oluyor.

HAZAL ATEŞ
6.9 milyon çalışana dev destek! Devlet deprem illerindeki işçilere nefes oldu

Sosyal Güvenlik Kurumu verilerine göre 11 ilde 2022 sonu itibariyle 3.2 milyon sigortalı bulunuyor. Yaklaşık 494 bini memur, 437 bini esnaf ve tarımda kendi hesabına çalışanlardan oluşturuyor.

6.9 milyon çalışana dev destek! Devlet deprem illerindeki işçilere nefes oldu

Bir veya daha fazla işverene hizmet akdiyle çalışan sigortalı çalışan sayısı da 2.3 milyon olurken, stajyer, kursiyer, çıraklar bir ayda 10 günden az çalışanlar hariç olmak üzere uzun vadeli sigortalı çalışanların sayısı 1 milyon 880 bin düzeyinde bulunuyor.

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6.9 milyon çalışana dev destek! Devlet deprem illerindeki işçilere nefes oldu

Kahramanmaraş, Gaziantep, Adıyaman, Malatya başta olmak üzere deprem illerinde çok sayıda sanayi tesisi, üretim bölgesi, hizmet sektöründe faaliyet gösteren büyük firmalar bulunuyor.

6.9 milyon çalışana dev destek! Devlet deprem illerindeki işçilere nefes oldu

Olağanüstü hal süresince bölgede uygulanacak işten çıkarma yasağı, nakdi ücret ve kısa çalışma desteklerinin süresi 22 Mayıs'ta bitecek.

6.9 milyon çalışana dev destek! Devlet deprem illerindeki işçilere nefes oldu

Ancak 3 aylık uzatma yetkisinin de kullanılması bekleniyor. Türkiye İş Kurumu bölgeden gelen binlerce başvuruyu geciktirmeden işleme alıyor. Kısa çalışma ödeneği işverenin beyanı doğrultusunda uygunluk tespiti yapılmadan hesaplara yatırılıyor.

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