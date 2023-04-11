6.9 milyon çalışana dev destek! Devlet deprem illerindeki işçilere nefes oldu

Bir veya daha fazla işverene hizmet akdiyle çalışan sigortalı çalışan sayısı da 2.3 milyon olurken, stajyer, kursiyer, çıraklar bir ayda 10 günden az çalışanlar hariç olmak üzere uzun vadeli sigortalı çalışanların sayısı 1 milyon 880 bin düzeyinde bulunuyor.



