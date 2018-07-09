8 bin yıllık İncirliin'e turist akını

"8 BİN YILLIK MAĞARA"

Mağaranın içerisinde milattan önce 6 bin yıllarına tarihlenen buluntular yer aldığını vurgulayan Arslan, "İncirlin Mağarası doğal sit olmasının yanında içerisindeki buluntular ile aynı zamanda arkeolojik sit alanı. Mağarada yapılan araştırmalarda insan yaşamının milattan önce 6 binli yıllara tarihlendiği tespit edilmiş ve mağaranın 8 bin yıllık olduğu tahmin edilmektedir." diye konuştu.

Mağara içinde yaz aylarında yapılan ölçümlerde hava sıcaklığının 17 derece olduğunun tespit edildiğini vurgulayan Arslan, ısı ve nem derecesinin ziyaretçileri büyülediğini dile getirdi.

Mağaranın ziyarete açılmasının bölge turizmine çok büyük katkı sağladığını anlatan Arslan, şöyle konuştu:

"2016 yılından beri buraya ziyaretçi kabul ediyoruz. Her yıl yaklaşık 20 bin yerli ve yabancı ziyaretçi geliyor. 2018 yılında da şu anki kayıtlara göre 7 bin ziyaretçi geldi. Bu sayı her gün artarak devam ediyor. Bölgemiz deniz, güneş, kum turizmiyle hep ön plana çıkmış bir yer. Ancak burası bu turizm pastasının içerisinde çok farklı bir potansiyele sahip. Hem mağara hem 10 kilometrelik Gökçeler Kanyonu muhteşem bir parkur.