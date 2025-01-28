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Giriş Tarihi: 28.01.2025 14:40 Güncelleme Tarihi: 28.01.2025 14:40

ABD'li savunma devinden Musk'a Türkiye itirafı! 'İHA pazarını kaptırdık'

ABD'li savunma şirketi General Atomics Aeronautical Systems, Hükümet Verimliliği Departmanı'nın (DOGE) başına geçmesi beklenen Elon Musk'a yazdığı mektupta ABD'nin savunma tedarik sistemindeki sorunları gündeme getirdi. "İHA pazarı Türkiye, Çin ve İsrail'e kaptırıldı" diyen şirket, Musk'tan çeşitli taleplerde bulundu. İşte ABD'li savunma devinin Musk'a yazdığı o mektup...

AA
ABD’li savunma devinden Musk’a Türkiye itirafı! ’İHA pazarını kaptırdık’

ABD'li savunma ve insansız hava aracı (SİHA) üreticisi General Atomics'in CEO'su Linden Blue, DOGE'nin başına geçmesi beklenen Elon Musk'a ABD'nin savunma tedarik sistemindeki sorunları gündeme getirdiği bir mektup gönderdi.

ABD’li savunma devinden Musk’a Türkiye itirafı! ’İHA pazarını kaptırdık’

GENERAL ATOMİCS'TEN MUSK'A MEKTUP

General Atomics'ten yapılan açıklamada, şirketin 30 yılı aşkın süredir ABD ve müttefiklerini desteklemek için savunma teknolojileri geliştirdiği belirtilerek, insansız hava araçlarındaki yetkinliklerine vurgu yapıldı.

Savunma sektöründeki politika ve mevzuatların çeşitli zorlukları beraberinde getirdiği aktarılan açıklamada, bu konuda reform gerektiği ifade edildi.

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ABD’li savunma devinden Musk’a Türkiye itirafı! ’İHA pazarını kaptırdık’

ABD'Lİ SAVUNMA DEVİNDEN TÜRKİYE İTİRAFI

Reform talebi kapsamında, ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve başlamasının ardından DOGE'nin başına geçmesi beklenen Elon Musk'a şirket tarafından mektup gönderildi.

General Atomics'in DOGE ile çalışmaya istekli olduğu belirtilen mektupta, Musk'a, savaşçılara kritik yeteneklerin zamanında teslim edilmesini engelleyen politika ve prosedürleri ele almak için sahip oldukları deneyime başvurabileceği önerisi sunuldu. Ayrıca, mektupta Türkiye'nin bu alandaki yükselişine vurgu yapıldı.

ABD’li savunma devinden Musk’a Türkiye itirafı! ’İHA pazarını kaptırdık’

'İHA PAZARINI KAPTIRDIK'

Mektupta, dünya İHA pazarının yüzde 65'ine sahip olan Türkiye'ye ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"Zayıf ABD hükümeti politikası ve yavaş bürokratik karar alma süreci, General Atomics'in kendi ihracat pazarında Çin, Türkiye ve İsrail gibi rakiplerin önemli uluslararası müşteriler kazanmasına kapı açtı. ABD hükümetinin harekete geçmesini beklerken bu rakiplere kaptırılan satışlar, AR-GE'ye ve modernize edilmiş üretim altyapısına yeniden yatırım yapmak için daha az finansman anlamına geliyor. Cesur bir liderliğe ihtiyaç var. Geçmiş reform çabaları başarısız oldu. DOGE anlamlı bir değişime öncülük etme potansiyeline sahip ve elimizden geldiğince yardım etmeye hazırız."

Mektupta, savunma alanındaki alımların hızlandırılması gerektiği belirtilerek, çeşitli çözüm önerilerine yer verildi.

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