Giriş Tarihi: 28.01.2025 14:40
Güncelleme Tarihi: 28.01.2025
14:40
ABD'li savunma devinden Musk'a Türkiye itirafı! 'İHA pazarını kaptırdık'
ABD'li savunma şirketi General Atomics Aeronautical Systems, Hükümet Verimliliği Departmanı'nın (DOGE) başına geçmesi beklenen Elon Musk'a yazdığı mektupta ABD'nin savunma tedarik sistemindeki sorunları gündeme getirdi. "İHA pazarı Türkiye, Çin ve İsrail'e kaptırıldı" diyen şirket, Musk'tan çeşitli taleplerde bulundu. İşte ABD'li savunma devinin Musk'a yazdığı o mektup...