Giriş Tarihi: 28.01.2025 14:25
Güncelleme Tarihi: 28.01.2025
15:42
ABD ve Çin arasında teknoloji savaşı kızıştı! Borsalarda DeepSeek depremi: Trilyon dolarlık kayıp
ABD Başkanı Donald Trump'ın özellikle Çin'i hedef alarak attığı ticari adımlar iki ülke arasında ipleri gerdi. Trump ABD kısa süre önce yapay zeka teknolojilerine 500 milyar dolarlık yatırım yapacağını açıkladı.Hemen ardından Çin'den DeepSeek hamlesi geldi. Piyasalarda yaşanan hareketlilik sonrası ABD merkezli teknoloji şirketleri büyük darbe alırken ABD borsası 1 trilyon dolarlık değer kaybetti. İşte teknoloji savaşlarının perde arkası...