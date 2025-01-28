Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri ABD ve Çin arasında teknoloji savaşı kızıştı! Borsalarda DeepSeek depremi: Trilyon dolarlık kayıp
Giriş Tarihi: 28.01.2025 14:25 Güncelleme Tarihi: 28.01.2025 15:42

ABD ve Çin arasında teknoloji savaşı kızıştı! Borsalarda DeepSeek depremi: Trilyon dolarlık kayıp

ABD Başkanı Donald Trump'ın özellikle Çin'i hedef alarak attığı ticari adımlar iki ülke arasında ipleri gerdi. Trump ABD kısa süre önce yapay zeka teknolojilerine 500 milyar dolarlık yatırım yapacağını açıkladı.Hemen ardından Çin'den DeepSeek hamlesi geldi. Piyasalarda yaşanan hareketlilik sonrası ABD merkezli teknoloji şirketleri büyük darbe alırken ABD borsası 1 trilyon dolarlık değer kaybetti. İşte teknoloji savaşlarının perde arkası...

SEVDE NUR DEMİR
ABD ve Çin arasında teknoloji savaşı kızıştı! Borsalarda DeepSeek depremi: Trilyon dolarlık kayıp

ABD ve Çin arasında gümrük tarifelerine ilişkin gerginlik devam ederken iki ülke arasındaki çatışma borsaya taşındı. Çin'in yapay zeka teknolojisi DeepSeek piyasalarda tozu dumana katarken ABD'li teknoloji şirketleri zarara uğradı. Trump gelişmeler sonrası DeepSeek'i Amerikan şirketleri için bir "uyandırma çağrısı" olarak tanımladı.

ABD ve Çin arasında teknoloji savaşı kızıştı! Borsalarda DeepSeek depremi: Trilyon dolarlık kayıp

DEEPSEEK PİYASALARI SALLADI

Donald Trump, 20 Ocak'ta ABD Başkanlık koltuğuna oturmasını ardından tüm dünyada ABD'nin teknolojik üstünlüğünü kanıtlamak için bir dizi adım attı. Başkanlık yarışları sırasında kripto para rezervi oluşturma sözü veren Trump, kısa süre önce yapay zeka altyapısına yönelik 500 milyar dolarlık özel sektör yatırımı yapılacağını açıkladı. Trump, OpenAI, Oracle ve SoftBank'ın Stargate adlı ortak bir girişim oluşturacağını duyurdu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ABD ve Çin arasında teknoloji savaşı kızıştı! Borsalarda DeepSeek depremi: Trilyon dolarlık kayıp

ABD'nin bu alandaki hamlesi tarihteki en büyük yapay zeka projesi olarak tanımlanırken Çin, tüm piyasaları şaşkına çeviren bir adım attı. Çin tarafından üretilen DeepSeek piyasaları resmen yerinden oynattı. Avrupalı rakiplerine göre, çok daha ucuza imal edilen yapay zeka robotu aynı zamanda daha ucuza işletiliyor. Diğer modellerin yağtığı işlerin aynısını daha uygun maliyetlere yapabilen DeepSeek dikkatleri üzerine çekti. DeepSeek kısa sürede ChatGPT'yi de geride bırakarak en fazla indirilen yapay zeka uygulaması oldu.

ABD ve Çin arasında teknoloji savaşı kızıştı! Borsalarda DeepSeek depremi: Trilyon dolarlık kayıp

NVİDİA HİSSELERİNDE REKOR KAYIP

ABD'li teknoloji şirketi Nvidia borsalarda en çok kazandıran hisse olarak biliniyor. Ancak Deepseek'in ortaya çıkmasıyla rekor kayıplar yaşayan şirketin hisseleri bir günde 589 milyar dolar eridi. Geçtiğimiz hafta cuma günü 142,62 dolar olan ABD'li çip devi Nvidia'nın hisse fiyatı 117,26 dolara kadar geriledi. Şirketin günlük hisse kaybı yüzde 18'e kadar geriledi.

ABD ve Çin arasında teknoloji savaşı kızıştı! Borsalarda DeepSeek depremi: Trilyon dolarlık kayıp

1 TRİLYON DOLARLIK KAYIP

ABD borsalarındaki kayıp Nvidia ile sınırlı kalmadı. ABD'nin en büyük teknoloji şirketleri de değer kaybı ile karşı karşıya kaldı. Meta ve Alphabet hisseleri yüzde 5'in üzerinde düştü. Nasdaq 100 yüzde 3 geriledi. Tüm gelişmeler ABD borsasında 1 trilyon dolarlık değer kaybına yol açtı.

SON DAKİKA