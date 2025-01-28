ABD ve Çin arasında teknoloji savaşı kızıştı! Borsalarda DeepSeek depremi: Trilyon dolarlık kayıp

ABD'nin bu alandaki hamlesi tarihteki en büyük yapay zeka projesi olarak tanımlanırken Çin, tüm piyasaları şaşkına çeviren bir adım attı. Çin tarafından üretilen DeepSeek piyasaları resmen yerinden oynattı. Avrupalı rakiplerine göre, çok daha ucuza imal edilen yapay zeka robotu aynı zamanda daha ucuza işletiliyor. Diğer modellerin yağtığı işlerin aynısını daha uygun maliyetlere yapabilen DeepSeek dikkatleri üzerine çekti. DeepSeek kısa sürede ChatGPT'yi de geride bırakarak en fazla indirilen yapay zeka uygulaması oldu.