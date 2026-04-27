Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri ALTIN FİYATLARI 27 NİSAN 2026: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar? Canlı alış-satış rakamları
Giriş Tarihi: 27.04.2026 06:20 Güncelleme Tarihi: 27.04.2026 06:24

ALTIN FİYATLARI 27 NİSAN 2026: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar? Canlı alış-satış rakamları

Altın fiyatları 27 Nisan 2026 Pazartesi gününe hareketli bir başlangıç yaptı. Haftanın ilk işlem gününde iç piyasada gram altın ve çeyrek altın rakamları yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Serbest piyasadan gelen son verilere göre güncel rakamlar, ONS altındaki küresel değişimlerin etkisiyle yeni bir denge noktası arıyor.

  • ABONE OL
27 Nisan 2026 sabahında kuyumcularda ve Kapalıçarşı'da işlem hacmi artarken, altın türlerinin alış-satış farkları dikkat çekiyor. Güvenli liman olarak görülen bu değerli metal, dolar kurundaki stabil seyir ve ONS tarafındaki teknik kırılmalarla yönünü tayin ediyor.

ALTIN FİYATLARI 27 NİSAN 2026

GRAM ALTIN

ALIŞ: 6822 TL

SATIŞ: 6823 TL

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ONS ALTIN

ALIŞ: 4720 USD

SATIŞ: 4721 USD

TAM ALTIN

ALIŞ: 44.912 TL

SATIŞ: 45.525 TL

YARIM ALTIN

ALIŞ: 22.173 TL

SATIŞ: 22.402 TL

ANLIK ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 45.050 TL

SATIŞ: 45.703 TL

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 11.097 TL

SATIŞ: 11.221 TL

ATA ALTIN

ALIŞ: 45.385 TL

SATIŞ: 45.760 TL

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 6.178 TL

SATIŞ: 6.465 TL

CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
SON DAKİKA