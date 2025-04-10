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Haberler Galeri Altın fiyatlarında yeni rekor, uçuşa geçti! Gramda 6 bin lira için tarih verildi
Giriş Tarihi: 10.04.2025 20:53 Güncelleme Tarihi: 10.04.2025 20:54

Altın fiyatlarında yeni rekor, uçuşa geçti! Gramda 6 bin lira için tarih verildi

Altın fiyatlarıyla ilgili son dakika açıklaması geldi. Altın fiyatlarında yeni rekor kırıldı. ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşında her gün yeni bir yaptırımın açıklanması nedeniyle dolarda ciddi bir düşüş yaşandı. Güvenli bir liman arayan yatırımcılar yine altına yöneldi. Bu da altın fiyatlarının bir kez daha rekor tazelemesine neden oldu. Öte yandan uzman isimden gram altının ne zaman 6 bin lira olacağıyla ilgili tarih verildi. Peki gram altın ne zaman 6 bin lira olacak? Altın fiyatlarında son durum ne? İşte altın fiyatlarıyla ilgili tüm detaylar...

Altın fiyatlarında yeni rekor, uçuşa geçti! Gramda 6 bin lira için tarih verildi

Altın fiyatlarında yeni rekor kırıldı. Gram altında 6 bin lira için tarih verildi. İşte altın fiyatlarında son durum...

Altın fiyatlarında yeni rekor, uçuşa geçti! Gramda 6 bin lira için tarih verildi

ABD Başkanı Donald Trump, 2 Nisan'da aralarında Çin'in de olduğu ticaret ortaklarına "karşılıklı tarifeler" kapsamında ek gümrük vergileri açıklamıştı.

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Altın fiyatlarında yeni rekor, uçuşa geçti! Gramda 6 bin lira için tarih verildi

Çin, aynı oranda karşılık vererek ABD'den ithal ürünlere gümrük tarifesini yüzde 84'e yükseltmiş, Trump da buna cevaben gümrük tarifesini bugün yüzde 125'e çıkardığını duyurmuştu.

Altın fiyatlarında yeni rekor, uçuşa geçti! Gramda 6 bin lira için tarih verildi

Çin, Trump'ın Çin'den ithal ürünlere gümrük tarifesini yüzde 125'e yükseltmesinin ardından tırmanan gerilimde geri adım atmayacağı mesajını vermişti. Bu arada, Beyaz Saray, bugün ABD Başkanı Donald Trump'ın dün yüzde 125'e yükseltileceğini duyurduğu Çin'e yönelik gümrük vergisi oranının yalnızca karşılıklı tarifeleri kapsadığını belirterek, toplam tarife oranının fentanil krizi dolayısıyla uygulananlar dahil edildiğinde yüzde 145'e ulaştığını bildirmişti.

Altın fiyatlarında yeni rekor, uçuşa geçti! Gramda 6 bin lira için tarih verildi

ABD dolarının avro, İsviçre frangı, Japon yeni, Kanada doları, İngiliz sterlini ve İsveç kronu karşısındaki değerini ölçmek için kullanılan dolar endeksi, yüzde 1,80'e varan düşüşle 101,08'e geriledi.