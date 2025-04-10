Giriş Tarihi: 10.04.2025 20:53
Güncelleme Tarihi: 10.04.2025
20:54
Altın fiyatlarında yeni rekor, uçuşa geçti! Gramda 6 bin lira için tarih verildi
Altın fiyatlarıyla ilgili son dakika açıklaması geldi. Altın fiyatlarında yeni rekor kırıldı. ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşında her gün yeni bir yaptırımın açıklanması nedeniyle dolarda ciddi bir düşüş yaşandı. Güvenli bir liman arayan yatırımcılar yine altına yöneldi. Bu da altın fiyatlarının bir kez daha rekor tazelemesine neden oldu. Öte yandan uzman isimden gram altının ne zaman 6 bin lira olacağıyla ilgili tarih verildi. Peki gram altın ne zaman 6 bin lira olacak? Altın fiyatlarında son durum ne? İşte altın fiyatlarıyla ilgili tüm detaylar...