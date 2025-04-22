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Haberler Galeri SON DAKİKA | Altın fiyatlarında son durum: Gram için yatırımcıya düşüş uyarısı! Kritik tarih verildi
Giriş Tarihi: 22.04.2025 20:07 Güncelleme Tarihi: 22.04.2025 20:22

SON DAKİKA | Altın fiyatlarında son durum: Gram için yatırımcıya düşüş uyarısı! Kritik tarih verildi

Altın fiyatlarıyla ilgili son dakika açıklaması geldi. Rekor üstüne rekor kıran altın fiyatlarıyla ilgili önemli bir uyarı yapıldı. Gram altın fiyatının 4 bin 300 liraya çıkmasının ardından uzmanlardan yatırımcıya geri çekilme ikazı yapıldı. Uzman isim dikkat çeken tarihi verdi. Öte yandan gram altın fiyatının ne zaman 6 bin lira olacağıyla ilgili açıklama yapıldı. Peki gram altın ne zaman 6 bin lira olacak? Bu fiyattan altın alınır mı? Altın fiyatları düşecek mi? Altın fiyatlarında son durum ne? İşte altın fiyatlarıyla ilgili merak edilen tüm detaylar...

SON DAKİKA | Altın fiyatlarında son durum: Gram için yatırımcıya düşüş uyarısı! Kritik tarih verildi

Altın fiyatlarıyla ilgili son dakika düşüş açıklaması geldi. Rekorlar kıran altın fiyatlarıyla ilgili yatırımcıya ikaz geldi. İşte 22 Nisan 2025 güncel altın fiyatları ve son gelişmeler...

SON DAKİKA | Altın fiyatlarında son durum: Gram için yatırımcıya düşüş uyarısı! Kritik tarih verildi

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Fed Başkanı Jerome Powell'a yönelik sert çıkışı sonrası piyasalar karıştı. Dolar, euro ve yen karşısında değer kaybederken yatırımcılar güvenli liman altına yöneldi. Ons altın rekor kırdı, gram altın 4.300 liraya dayandı.

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SON DAKİKA | Altın fiyatlarında son durum: Gram için yatırımcıya düşüş uyarısı! Kritik tarih verildi

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump ile Fed Başkanı Jerome Powell arasındaki faiz politikası gerilimi dikkat çekiyor. Trump'ın faiz indirimi konusundaki baskısı, Powell'a yönelik görevden alma imaları ve Beyaz Saray'daki siyasi tansiyon ekonomik dengeleri sarstı. Piyasalarda artan belirsizlik, yatırımcıları güvenli liman olan altına yönlendirdi.

SON DAKİKA | Altın fiyatlarında son durum: Gram için yatırımcıya düşüş uyarısı! Kritik tarih verildi

DOLAR GERİLEDİ ALTIN YÜKSELDİ

Trump'ın, Powell'ı faiz indiriminde geç kalmakla suçlamasının ardından ABD doları, euro ve Japon yeni karşısında yüzde 5'in üzerinde değer kaybetti. Hisse senetleri ve tahvillerde de sert düşüşler yaşandı.

SON DAKİKA | Altın fiyatlarında son durum: Gram için yatırımcıya düşüş uyarısı! Kritik tarih verildi

ONS ALTIN 3.500 DOLARI AŞTI
Spot piyasada ons altın fiyatı 3.500 doları aşarak yeni bir rekora imza attı. Salı günü itibarıyla 3.486 dolar seviyesinde işlem gören ons altın, yılbaşından bu yana yüzde 30'un üzerinde yükseldi. Uzmanlar, Trump'ın Powell'a yönelik açıklamalarının Fed'in güvenilirliğini tartışmalı hale getirdiğini belirtiyor.