Giriş Tarihi: 22.04.2025 20:07
Güncelleme Tarihi: 22.04.2025
20:22
SON DAKİKA | Altın fiyatlarında son durum: Gram için yatırımcıya düşüş uyarısı! Kritik tarih verildi
Altın fiyatlarıyla ilgili son dakika açıklaması geldi. Rekor üstüne rekor kıran altın fiyatlarıyla ilgili önemli bir uyarı yapıldı. Gram altın fiyatının 4 bin 300 liraya çıkmasının ardından uzmanlardan yatırımcıya geri çekilme ikazı yapıldı. Uzman isim dikkat çeken tarihi verdi. Öte yandan gram altın fiyatının ne zaman 6 bin lira olacağıyla ilgili açıklama yapıldı. Peki gram altın ne zaman 6 bin lira olacak? Bu fiyattan altın alınır mı? Altın fiyatları düşecek mi? Altın fiyatlarında son durum ne? İşte altın fiyatlarıyla ilgili merak edilen tüm detaylar...