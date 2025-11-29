Giriş Tarihi: 29.11.2025 12:47
Altın, gümüş, dolar, borsa... Haftanın açık ara şampiyonu oldu! İşte en çok kazandıran yatırım aracı
ABD Merkez Bankası'nın faiz kararına yönelik beklentilerle çalkalanan piyasalarda haftanın en çok kazandıran yatırımı belli oldu. Altın fiyatları yeniden atağa kalkarken, borsa haftayı düşüşle kapattı. Döviz kurları yatay seyrini sürdürürken, haftanın açık ara şampiyonu gümüş oldu. Peki bu hafta yatırım araçları nasıl bir performans sergiledi? En çok hangi yatırım araçları kazandırdı? Gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını kaç TL'den satılıyor? Dolar ve Euro'da son durum ne? İşte ayrıntılar...