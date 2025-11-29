Altın, gümüş, dolar, borsa... Haftanın açık ara şampiyonu oldu! İşte en çok kazandıran yatırım aracı

Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 29.11.2025 12:47

ABD Merkez Bankası'nın faiz kararına yönelik beklentilerle çalkalanan piyasalarda haftanın en çok kazandıran yatırımı belli oldu. Altın fiyatları yeniden atağa kalkarken, borsa haftayı düşüşle kapattı. Döviz kurları yatay seyrini sürdürürken, haftanın açık ara şampiyonu gümüş oldu. Peki bu hafta yatırım araçları nasıl bir performans sergiledi? En çok hangi yatırım araçları kazandırdı? Gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını kaç TL'den satılıyor? Dolar ve Euro'da son durum ne? İşte ayrıntılar...

SABAH EKONOMİ SERVİSİ
Piyasalar bu hafta ABD Merkez Bankası'nın faiz kararı, Trump'ın Venezuela'ya yönelik söylemleri ve Rusya-Ukrayna arasındaki barış müzakerelerine yönelik açıklamalarla şekillendi. Ons altın 4.200 doların üzerine fırladı, gram altın 5700 TL'nin üzerini gördü.

Son haftaların en hızlı yükselişini kaydeden sarı metal, haftayı kazançla kapattı.

Borsa İstanbul'da düşüş görülürken, gümüş Ekim ayında gördüğü rekor seviyeyi de aşarak haftayı zirvede kapattı. İşte ayrıntılar..

ALTINDA SON 6 HAFTANIN EN İYİ KAPANIŞI

Haftaya 4.066 dolardan başlangıç yapan ons altın 4.227 dolara kadar yükseliş sergiledi. Sarı metal haftayı 4.217 dolar seviyesinden kapattı. Haftalık yüzde 3,65 yükselen ons altın, son 6 haftanın en iyi kapanışını gerçekleştirdi.

GRAM ALTINDA YÜZDE 4'E YAKIN KAZANÇ

Güçlü doların desteğini alan gram altın, ons altındaki hareketlilik ile 5.700 TL barajını iki hafta sonra kırmayı başardı. Hafta içinde en yüksek 5776 TL'yi gören sarı metal, kapanışı 5763 TL'den yaptı.

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 3,81 değer kazandı.

Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise yüzde 2,69 oranında değer kazanarak 38 bin 567 liraya çıktı.

Geçen hafta sonunda 9 bin 327 lira olan çeyrek altının satış fiyatı, bu hafta yüzde 2,70 artışla 9 bin 579 liraya ulaştı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 0,22 değer kaybederek 10.898,70 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 10.816,41 puanı, en yüksek 11.032,53 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul sanayi endeksi yüzde 2,76 düşüşle 13.540,95 puan, hizmetler endeksi yüzde 2,38 azalışla 10.396,70 puan ve teknoloji endeksi yüzde 2,18 kayıpla 24.042,12 puan olurken, mali endeks yüzde 0,90 artışla 15.843,70 puan oldu.

YATIRIM VE BES FONLARINDA KISMİ DEĞER KAZANCI

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,09 değer kaybederken, BES fonları yüzde 0,46 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında en fazla yükseliş yüzde 0,96 ile "Fon Sepeti Fonları"nda gerçekleşirken, en çok değer kaybeden yüzde 0,40 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.

BES fonlarında da en fazla yükseliş yüzde 1,14 ile "Borçlanma Araçları"nda görülürken, tek gerileyen fon yüzde 0,16 ile "Hisse Senedi" olarak kayda geçti.

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu, yüzde 222,55 yükselişle Deniz Portföy Alize Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) oldu.

BNP Paribas Cardif Emeklilik AŞ OKS Dinamik Değişken Emeklilik Yatırım Fonu ise yüzde 4,01'lik yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

DÖVİZ KURLARINDA YATAY YÜKSELİŞ

Doların satış fiyatı yüzde 0,10 artarak 42,4850 lira, avronun satış fiyatı yüzde 0,61 yükselerek 49,2360 lira oldu. Geçen hafta 55,5930 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 1,17 kazançla 56,2450 liraya yükseldi.

İsviçre frangı da önceki haftaya kıyasla yüzde 0,39 artışla 52,8630 liradan alıcı buldu.

GÜMÜŞ TARİHİ ZİRVEDE!

Yatırım araçlarında en çok kazandıran bu hafta gümüş oldu. Ekim ayında gördüğü tarihi seviyeyi aşan gümüşün onsu, uluslararası piyasalarda 56,9 dolara yükseldi. Gümüş/TL ise 74 TL'yi gördü.

Haftalık olarak ise kazanç yüzde 13'ü aştı.

Tüm zamanların en yüksek seviyesini gören gümüş, 2024 sonundan bu yana yüzde 95'in üzerinde değer kazandı