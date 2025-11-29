Altın, gümüş, dolar, borsa... Haftanın açık ara şampiyonu oldu! İşte en çok kazandıran yatırım aracı

YATIRIM VE BES FONLARINDA KISMİ DEĞER KAZANCI

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,09 değer kaybederken, BES fonları yüzde 0,46 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında en fazla yükseliş yüzde 0,96 ile "Fon Sepeti Fonları"nda gerçekleşirken, en çok değer kaybeden yüzde 0,40 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.

BES fonlarında da en fazla yükseliş yüzde 1,14 ile "Borçlanma Araçları"nda görülürken, tek gerileyen fon yüzde 0,16 ile "Hisse Senedi" olarak kayda geçti.