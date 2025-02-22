Altın yatırımcısına kritik uyarı! Fiyatlar birden düşecek! Gram altın ne zaman 4500 lira olacak?

Altın fiyatlarıyla ilgili dikkat çeken gelişme yaşandı. ABD'den gelen veriler ve ABD Başkanı Trump'ın açıklamaları sonrası rekor kıran altın fiyatlarında sert düşüş gerçekleşti. Fakat uzmanlardan yatırımcılara uyarı peş peşe geldi. Uzmanlar gram altında 4 bin 500 lirayı işaret ederek tarih verdi. Peki altın fiyatlarında son durum ne? Bu fiyattan altın alınır mı? Gram altın ne zaman 4 bin 500 lira olacak? İşte altın fiyatlarıyla ilgili son dakika tüm detaylar...