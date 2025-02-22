Giriş Tarihi: 22.02.2025 18:39
Güncelleme Tarihi: 22.02.2025
18:39
Altın yatırımcısına kritik uyarı! Fiyatlar birden düşecek! Gram altın ne zaman 4500 lira olacak?
Altın fiyatlarıyla ilgili dikkat çeken açıklama geldi. Rekor üstüne rekor kıran altın duraklama dönemine girdi. Rekorlar sonrası geri çekilen altında dalgalı seyir sürüyor. Öte yandan altın yatırımcısına çok önemli bir uyarı geldi. Altın fiyatlarında geri çekilme yaşanabileceğine vurgu yapan uzmanlar rakam vererek ikazda bulundu. Bunun yanında temmuz ayı için de yeni rekor tahmini yapıldı. Peki altın fiyatlarında son durum ne? Altın fiyatlarında geri çekilme devam edecek mi? Bu fiyattan altın alınır mı? Gram altın ne zaman 4 bin 500 lira olacak? İşte altın fiyatlarıyla ilgili son dakika tüm detaylar...