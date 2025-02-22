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Haberler Galeri Altın yatırımcısına kritik uyarı! Fiyatlar birden düşecek! Gram altın ne zaman 4500 lira olacak?
Giriş Tarihi: 22.02.2025 18:39 Güncelleme Tarihi: 22.02.2025 18:39

Altın yatırımcısına kritik uyarı! Fiyatlar birden düşecek! Gram altın ne zaman 4500 lira olacak?

Altın fiyatlarıyla ilgili dikkat çeken açıklama geldi. Rekor üstüne rekor kıran altın duraklama dönemine girdi. Rekorlar sonrası geri çekilen altında dalgalı seyir sürüyor. Öte yandan altın yatırımcısına çok önemli bir uyarı geldi. Altın fiyatlarında geri çekilme yaşanabileceğine vurgu yapan uzmanlar rakam vererek ikazda bulundu. Bunun yanında temmuz ayı için de yeni rekor tahmini yapıldı. Peki altın fiyatlarında son durum ne? Altın fiyatlarında geri çekilme devam edecek mi? Bu fiyattan altın alınır mı? Gram altın ne zaman 4 bin 500 lira olacak? İşte altın fiyatlarıyla ilgili son dakika tüm detaylar...

Altın yatırımcısına kritik uyarı! Fiyatlar birden düşecek! Gram altın ne zaman 4500 lira olacak?

Altın fiyatlarıyla ilgili dikkat çeken gelişme yaşandı. ABD'den gelen veriler ve ABD Başkanı Trump'ın açıklamaları sonrası rekor kıran altın fiyatlarında sert düşüş gerçekleşti. Fakat uzmanlardan yatırımcılara uyarı peş peşe geldi. Uzmanlar gram altında 4 bin 500 lirayı işaret ederek tarih verdi. Peki altın fiyatlarında son durum ne? Bu fiyattan altın alınır mı? Gram altın ne zaman 4 bin 500 lira olacak? İşte altın fiyatlarıyla ilgili son dakika tüm detaylar...

Altın yatırımcısına kritik uyarı! Fiyatlar birden düşecek! Gram altın ne zaman 4500 lira olacak?

Goldman Sachs merkez bankası talebinin devam ettiğini belirterek, 2025 yıl sonu altın tahminini ons başına 2.890 dolardan 3.100 dolara yükseltti.

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Altın yatırımcısına kritik uyarı! Fiyatlar birden düşecek! Gram altın ne zaman 4500 lira olacak?

MERKEZ BANKALARI ALTIN TOPLUYOR
Banka, "Daha yüksek merkez bankası talebinin yıl sonuna kadar altın fiyatlarını yüzde 9 artıracağını ve bunun fon oranı düştükçe ETF varlıklarında kademeli bir artışla birleşeceğini" öngörüyor. Öte yandan uzmandan altın fiyatlarında sürpriz bir geri çekilme yaşanabileceğine vurgu yaptı. Temmuz ayı içinde yeni rekor tahmini yapıldı.

Altın yatırımcısına kritik uyarı! Fiyatlar birden düşecek! Gram altın ne zaman 4500 lira olacak?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

GRAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(TL) 3.437,62

SATIŞ(TL) 3.438,13

Altın yatırımcısına kritik uyarı! Fiyatlar birden düşecek! Gram altın ne zaman 4500 lira olacak?

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(TL) 5.756,00

SATIŞ(TL) 5.810,00

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