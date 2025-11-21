Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 21.11.2025 09:54 Güncelleme Tarihi: 21.11.2025 10:24

Altında faiz baskısı! Gram altın bugün ne kadar? İşte piyasalarda son durum...

Altın fiyatları, beklenenden yüksek gelen ABD tarım dışı istihdam verisi nedeniyle 'faiz baskısı' altına girdi. Kritik veri sonrasında Fed'in Aralık'ta faiz indirimine gitmeyeceğine yönelik beklentiler arttı. Psikolojik seviyeye yaklaşan ons altın haftayı kayıpla kapatmaya hazırlanıyor. Gram altın ise güçlü doların etkisiyle kritik seviyelerde tutunmayı başardı. Peki gram altın bugün ne kadar? Çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altını kaç TL? İşte 21 Kasım piyasalarda son durum...

SABAH EKONOMİ SERVİSİ
Rekor üstüne rekor kıran altın fiyatları federal hükümetin yeniden açıldığı ABD'den gelen kritik verilerle dalgalanmaya devam ediyor.

ABD tarım dışı istihdam verisinin 53 bin beklentiye karşılık 119 bin kişi artarak beklenenden çok yüksek gelmesiyle Fed'in bir sonraki FOMC toplantısında faiz oranlarını sabit bırakma ihtimali kuvvetlendi.

Kritik veri sonrasında altın, haftayı psikolojik seviye olan 4.000 dolar seviyesine yakın bir konumda haftalık bazda yüzde 1 kayıpla kapatmaya hazırlanıyor.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM
Hafta içinde 4.133 dolara kadar yükselen ons altın, yukarı yönlü trendi devam ettiremedi. Denge arayışını sürdüren ons, haftanın son işlem gününe 4.050 dolardan başladı.
Altın, haftayı yüzde 0,85 kayıpla kapatmaya hazırlanıyor.

GRAM ALTIN KRİTİK SEVİYEDE
Ons tarafında yaşanan düşüş nedeniyle gram altında rengini kırmızıya çevirdi.
5554 TL seviyesinden kapanış yapan gram altın, haftanın son işlem gününe 0.50'ye yakın kayıpla 5530 TL'den başladı.

FİZİKİ TARAFTA SON DURUM
Kapalıçarşı'daki kuyumcularda fiziki gram altın 5.800 TL seviyesinde tutunmaya devam ediyor.

21 Kasım güncel altın fiyatları...

GRAM ALTIN
Alış: 5.536,67 TL
Satış: 5.537,42 TL

Çeyrek Altın
Alış: 9.236,33 TL
Satış: 9.447,57 TL

Yarım Altın
Alış: 18.414,94 TL
Satış: 18.895,15 TL

Cumhuriyet Altını
Alış: 38.281,00 TL
Satış: 38.864,00 TL