Giriş Tarihi: 21.11.2025 09:54
Güncelleme Tarihi: 21.11.2025 10:24
Altında faiz baskısı! Gram altın bugün ne kadar? İşte piyasalarda son durum...
Altın fiyatları, beklenenden yüksek gelen ABD tarım dışı istihdam verisi nedeniyle 'faiz baskısı' altına girdi. Kritik veri sonrasında Fed'in Aralık'ta faiz indirimine gitmeyeceğine yönelik beklentiler arttı. Psikolojik seviyeye yaklaşan ons altın haftayı kayıpla kapatmaya hazırlanıyor. Gram altın ise güçlü doların etkisiyle kritik seviyelerde tutunmayı başardı. Peki gram altın bugün ne kadar? Çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altını kaç TL? İşte 21 Kasım piyasalarda son durum...