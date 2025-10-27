Araç sahipleri dikkat! Yeni trafik cezaları askıya mı alındı? İşte detaylar...

Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 27.10.2025 09:50

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren ve kısa süre önce açıklanan yeni trafik cezalarının geçici olarak askıya alındığı ifade edildi. Bütçe görüşmeleri sonrasında yeniden gündeme gelmesi beklenen düzenlemenin uygulamaya konulması halinde yerleşim yeri olan yerlerde makas atmanın cezası 90 bin TL ve 60 gün ehliyet iptali şeklinde gerçekleşecek. Düğün ve benzeri konvoylarda yol kapama cezası 90 bin TL ve 60 gün ehliyete el koyulma olacak. İşte detaylar....

Trafikte yapılan hatalı uygulamalara ağır yaptırımlar getiren yeni cezaların geçici olarak askıya alındığı ifade edildi. Para cezaların artırılması ve ehliyet iptali gibi yaptırımların yer aldığı trafik cezalarının geçtiğimiz hafta TBMM'de ele alınması bekleniyordu. Düzenlemenin bütçe görüşmeleri sonrasında yeniden ele alınacağı öğrenildi.

Geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, trafik cezalarının artırılmasına yönelik düzenlemeleri de içeren Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

HIZ LİMİTLERİ DEĞİŞECEK

Düzenlemede yer alaN yeni kurallara göre, 30 kilometre hız limitli okul ve hastane önlerinde 76 kilometre hızla gidenlerin 30, 86'yla gidenlerin 60, 96'yla gidenlerin 90 gün boyunca ehliyetleri iptal olacak.

MAKAS ATMANIN CEZASI 90 BİN TL

Öte yandan Trafik cezalarına yapılacak yeni düzenleme ile birlikte, bir yıl içerisinde 5 kez hız ihlali yapan sürücüler psikiyatri uzmanına yönlendirilecek. Yeni kanun teklifine göre, yerleşim yeri olan yerlerde makas atmanın cezası 90 bin TL ve 60 gün ehliyet iptali olacak.

DÜĞÜN KONVOYLARINA CEZA

Tek yönlü yollarda ters yönde gitmenin cezası 10 bin TL, bölünmüş yolda ters yöne girmeye 20 bin TL ve şehir dışı otoyollarda ters yönde gitmeye 90 bin TL para cezası ve 60 gün ehliyete el koyma uygulanacak. Düğün ve benzeri konvoylarda yol kapama cezası 90 bin TL ve 60 gün ehliyete el koyulma olacak. Köprü, tünel ve viyadüklerde yapılan yol kapamalara ise 180 bin TL ve 120 gün ehliyete el koyma ve trafikten men uygulanacak.

Geçiş üstünlüğü olan ambulans ve itfaiye gibi araçlara yol vermeme cezası 46 bin TL olacak ve 30 gün trafikten men ve ehliyet iptali uygulanacak. Yeni kanun teklifine göre, 5 yılda 2 kere ambulans ve itfaiye araçlarına yol vermeyenlerin ehliyetleri iptal edilecek.