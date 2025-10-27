Giriş Tarihi: 27.10.2025 09:50
Araç sahipleri dikkat! Yeni trafik cezaları askıya mı alındı? İşte detaylar...
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren ve kısa süre önce açıklanan yeni trafik cezalarının geçici olarak askıya alındığı ifade edildi. Bütçe görüşmeleri sonrasında yeniden gündeme gelmesi beklenen düzenlemenin uygulamaya konulması halinde yerleşim yeri olan yerlerde makas atmanın cezası 90 bin TL ve 60 gün ehliyet iptali şeklinde gerçekleşecek. Düğün ve benzeri konvoylarda yol kapama cezası 90 bin TL ve 60 gün ehliyete el koyulma olacak. İşte detaylar....