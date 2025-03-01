Giriş Tarihi: 01.03.2025 12:55
Güncelleme Tarihi: 01.03.2025
12:55
Ata tohumları Tarım Kredi marketlerinde yerini aldı! Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde başlamıştı: Tescil sayıları her geçen gün artıyor
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde başlayan 'Mirasımız Yerel Tohum' projesi kapsamında 37 ata tohumunun tescil edildiğini bu rakam bu yılın sonu itibarıyla, 49'a çıkacağını belirtti. Bakan Yumaklı,"Bugün itibarıyla Türkiye'deki 300 Tarım Kredi Kooperatifi marketinde ata tohumlarımızı satışa çıkardık." dedi. Emine Erdoğan, yüzlerce yıl boyunca Anadolu'nun bereketli topraklarında büyüyen ata tohumlarının yerel üretimin gücü olduğunu vurgulayarak "Ata tohumlarımızın satışa sunulması, toprağımıza ve kimliğimize sahip çıkışımızın en güçlü nişanesidir." ifadelerini kullandı.