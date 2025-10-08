Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 08.10.2025 12:46 Güncelleme Tarihi: 08.10.2025 12:58

Avrupa'nın kalbinde euro krizi, Asya'da yen belirsizliği

Geçtiğimiz hafta dünya Avrupa ve Asya'nın iki önemli ülkesinde yaşanan siyasi gelişmeleri yakından takip etti. Fransa'da başbakanlık koltuğuna oturduktan sadece 27 gün sonra istifasını veren Sebastien Lecornu en kısa süre görev yapan başkan olarak tarihe geçti. Yaşanan siyasi gelişmelerin ardından euroda yaşanan değer kayıpları soru işaretlerine neden oldu. Aynı zamanda gevşek para politikalarından yana olduğu bilinen Sanae Takaichi Japonya başkanlık koltuğuna oturmaya hazırlanması Yen'de değer kaybına neden oldu. Siyasi gelişmeler her iki para birimini nasıl etkiledi?

SEVDE NUR DEMİR
Avrupa'nın en büyük ikinci ekonomisindeki belirsizlik ve siyasi çalkantılar euroya değer kaybı olarak geri döndü. 2002'de kullanıma giren euro dolar karşısında değer kaybetmeye devam etti. Asya ekonomisinin lokomotifi Japonya'daki siyasi gelişmeler de yen üzerinde etkili oldu.

EURO NEDEN ZAYIFLIYOR?

Fransa Başkanlık koltuğuna 9 Eylül'de oturan Sebastien Lecornu, 6 Ekim'de resmen istifa ederek Fransa'da en kısa süre başkanlık yapan isim olarak tarihe geçti. Hiçbir siyasi partinin Fransa parlamentosunda üstünlük sağlayamaması siyasi krizi derinleştirirken 2 yıldan kısa sürede başkanlık koltuğundan 5 isim geçti. Fransa Almanya'dan sonra Avro Bölgesi'nin tam kalbinde yer alan bir ülke. Ve Paris'te yaşanan her gelişme bölge ekonomisini de yakından ilgilendiriyor.

Şok istifanın ardından piyasalarda güvensizlik hâkim olurken Fransız hisse senetlerinde sert düşüşler yaşandı. Ülkede borçlanma maliyetleri de yaşanana ekonomik çalkantılara paralel şekilde arttı. Paris'in 3 trilyon dolarlık CAC 40 endeksi %1,3'ten fazla düşüşle Avrupa'nın en kötü performans gösteren endeksi oldu. Fransız tahvil fiyatlarındaki düşüş, 10 yıllık tahvil getirilerini 9 baz puana kadar artırarak yaklaşık %3,6'ya çıkardı ve ardından %3,563'e geriledi.

Gelişmeler euroyu da etkiledi. Yatırımcıların Avrupa piyasalarına güveni kırılırken Euro dolara karşı yüzde 0,6 düştü. Euro dolara karşı 27 Ağustos'tan bu yana en düşük seviyeleri görerek 1,16 dolara düştü. Almanya'dan gelen veriler de para biriminin elini zayıflattı. Almanya'nın sanayi üretimi ağustos ayında bir önceki aya göre %4,3 düştü. Otomobil üretimindeki sert daralmadan kaynaklanan %1'lik düşüş de dikkat çekti.

Avro 19 Avrupa ülkesi tarafından kullanılıyor. Portekiz, Yunanistan ve İtalya gibi ülkelerde 2008 krizden kaynaklı sorunlar kıtanın sorunları arasında. Rusya Ukrayna savaşı sırasında Avrupa içinde adeta petrol ve enerji krizi çıktı. Rusya, Avrupa'nın önemli bir petrol ve enerji ihracatçısı. Avrupa ülkeleri enerjiyi farklı ülkelerden tedarik etmesi fiyatları artırdı. Öte yandan 40 yıldan uzun süredir görülmeyen enflasyon rakamları söz konusu. Birçok Avrupa ülkesi %10'un üzerinde enflasyon yaşanıyor. Litvanya ve Estonya'da bu oranlar sırasıyla %21,6 ve %22.

JAPONYA'DA TAKAİCHİ DÖNEMİ

Japon Yeni Japonya'nın ilk kadın Başbakanı Sanae Takaichi'den daha geniş kapsamlı bir genişletici mali politika beklentileri ile altı aylık dip seviyeleri gördü. Öte yandan Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) faiz artışlarını geciktirebileceğine dair beklentiler de Yen üzerinde etkili oldu.

Aynı zamanda Takaichi'nin ekonomik politika konusundaki en yakın danışmanlarından biri olarak kabul edilen Takuji Aida, BoJ'un bu ay faiz oranlarını artırmasının çok erken olacağını ifade etti.

Para birimi çarşamba günü dolara karşı 152'nin üzerine çıkarak hafta başında bu yana yüzde 3'e yakın değer kaybetti. Bu oran onu şubat ayından bu yana en düşük seviyeye indirdi. BOJ Başkanı Kazuo Ueda bankanın faiz artırımlarına devam edeceğini belirtti.