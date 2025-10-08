Giriş Tarihi: 08.10.2025 12:46
Güncelleme Tarihi: 08.10.2025 12:58
Avrupa'nın kalbinde euro krizi, Asya'da yen belirsizliği
Geçtiğimiz hafta dünya Avrupa ve Asya'nın iki önemli ülkesinde yaşanan siyasi gelişmeleri yakından takip etti. Fransa'da başbakanlık koltuğuna oturduktan sadece 27 gün sonra istifasını veren Sebastien Lecornu en kısa süre görev yapan başkan olarak tarihe geçti. Yaşanan siyasi gelişmelerin ardından euroda yaşanan değer kayıpları soru işaretlerine neden oldu. Aynı zamanda gevşek para politikalarından yana olduğu bilinen Sanae Takaichi Japonya başkanlık koltuğuna oturmaya hazırlanması Yen'de değer kaybına neden oldu. Siyasi gelişmeler her iki para birimini nasıl etkiledi?