Avrupa'ya 'jet yakıt' şoku: Fiyatlar 200 doların üzerine çıktı! Yeni kriz kapıda
Giriş Tarihi: 20.04.2026 09:47
Güncelleme Tarihi: 20.04.2026 10:11
ABD-İran ve İsrail arasında devam eden savaşın yüksek gerilim hattı olan Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalması bu kez de jet yakıt krizine yol açacak. Orta Doğu'dan gelen tedarikin kesilmesiyle Avrupa ülkeleri jet yakıt krizi ile karşı karşıya. 200 doların üzerine çıkan jet yakıt fiyatlarının yaz aylarında uçuş iptallerine neden olması bu durumun uçak bileti fiyatlarına yansıması bekleniyor.