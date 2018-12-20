Bakan Kurum: Yılda 300 bin konut dönüştürülecek

Bakan Kurum: Şehir kültürümüzü, şehir meydanlarımızı ortaya çıkarmalıyız
Daha önceki kurultaylarda öne çıkan konular;
-Alan bazlı dönüşüm yapılması konusunda belediyelerin yaşayacakları zorluklar
-Sıfır faizli kredi imkânı sağlayıp, dönüşümün hızlıca hayata geçirilmesi konusunda teşvikler verilmesi
-Sürdürülebilir dönüşümü esas alan, sosyal adaleti ve gelişimi, sosyal bütünleşmeyi, yerel kalkınmayı, tarihi ve kültürel mirası ve doğal çevreyi koruyan bütünleşik bir yaklaşıma ihtiyaç duyulmasına yönelik konuların işlenmesi
-Sıfır faizli kredi imkânının belediyeler dışında vatandaşlara ve müteahhite de uygulanması
-Stratejik açıdan bakılacak olursak, sadece riskli yapıların yıkılıp, yerine yenilerinin yapılması ve fiziksel ortamın iyileştirilmesi yeterli olmayacağı,