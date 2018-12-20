Bakan Kurum: Yılda 300 bin konut dönüştürülecek

Bakan Kurum: Şehir kültürümüzü, şehir meydanlarımızı ortaya çıkarmalıyız

Ankara Ticaret Odası (ATO) Meclis salonunda düzenlenen Ankara Kentsel Dönüşüm ve Akıllı Şehirler Kurultayı'nda başta Ankara olmak üzere Türkiye'deki kentsel dönüşüme ve bu konuda atılacak adımlara dikkat çekildi. Panelist olarak Halk Bank Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Çödek, SUR Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, Polar İnşaat Genel Müdürü Kaan Yücel, DAP İnşaat Yönetim Kurlu Başkanı Ziya Yılmaz'ın katıldığı kurultayı Sabah Gazetesi Yazarı Şeref Oğuz, politikacılar ve davetliler takip etti.

Programın açılışında konuşan Sabah Gazetesi Yazarı Şeref Oğuz, "Sabah Gazetesi olarak uzun yıllardır inşaat sektörünün tartışma platformu haline geldik. Kentsel dönüşümde mütekabiliyet, diğer pek çok konuları gündeme getirmek, hükümet ve sektör arasında bir köprü olmak gibi işlev gördük. İnşaat sektörünü dışarıda bırakan bir sistem yürütülemez. İnşaat sektörünün sıkıntılı anlarda enteresan bir çözüm üretme kabiliyeti var. İnşaat durursa Türkiye durur, bunu biliyoruz. Sektörün durmaması için açıkçası bunun çözümlerini de bulacağız. Gönül ister ki çözümler kalıcı olsun. Bu tür kurultaylarla birlikte bunu kurumsallaştıran bir hale getirdik" dedi.







