Giriş Tarihi: 27.01.2025 11:56
Güncelleme Tarihi: 27.01.2025
12:07
Bakan Kurum'dan İstanbul için Yarısı Bizden çağrısı: Dönüşüm dışında bir seçenek yok
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem tehdidi altındaki İstanbul için bir kez daha vatandaşları Yarısı Bizden desteği ile evlerini dönüştürmeye davet etti. Bakan Kurum açıklamasında "Afetlere dirençli binalar için dönüşüm dışında bir seçenek yok. Evlerimizi bir an önce dönüştürelim, daha güvenli ve sağlam bir geleceği hep birlikte inşa edelim" dedi.