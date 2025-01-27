Bakan Kurum’dan İstanbul için Yarısı Bizden çağrısı: Dönüşüm dışında bir seçenek yok

"HİÇ KORKMAYIN, DEVLETİMİZ ARKAMIZDA"

Emekli Ulviye Erkin de şehir meydanındaki Yarısı Bizden tanıtım aracına giderek bilgi alıp yaşadığı binanın dönüşüm sürecini başlattığını dile getirdi: Karot testi yapılmaya geldi. Binamız çürük çıktı. Tabii ki maliyetler çok fazlaydı. Bu, benim gözümü çok korkutuyordu ve ben gerçekten 10 kilo verdim. Nasıl öderim? Nasıl yaparım? Benim kadar kimse korkamaz bu durumdan. Çünkü benim bir geleceğim yok. Arkada birikmişim yok. Ama şimdi diyorum ki arkadaşlar lütfen siz de girin. Hiç korkmayın. Devletimiz arkamızda. Yapı denetim de ilgileniyor. Sürekli geliyorlar, bakıyorlar. Betonlar ölçülüyor, demirler bakılıyor. Bunlar çok güzel şeyler. Paramızı da tıkır tıkır aldık. Siz de kazanın. Her şey bana güzel bundan sonra…