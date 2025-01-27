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Haberler Galeri Bakan Kurum'dan İstanbul için Yarısı Bizden çağrısı: Dönüşüm dışında bir seçenek yok
Giriş Tarihi: 27.01.2025 11:56 Güncelleme Tarihi: 27.01.2025 12:07

Bakan Kurum'dan İstanbul için Yarısı Bizden çağrısı: Dönüşüm dışında bir seçenek yok

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem tehdidi altındaki İstanbul için bir kez daha vatandaşları Yarısı Bizden desteği ile evlerini dönüştürmeye davet etti. Bakan Kurum açıklamasında "Afetlere dirençli binalar için dönüşüm dışında bir seçenek yok. Evlerimizi bir an önce dönüştürelim, daha güvenli ve sağlam bir geleceği hep birlikte inşa edelim" dedi.

Bakan Kurum’dan İstanbul için Yarısı Bizden çağrısı: Dönüşüm dışında bir seçenek yok

Deprem riski altındaki İstanbul'da yaklaşık 1,5 milyon konut riskli durumda. Bunların 600 bini ise her an kendiliğinden çökebilir. Bugüne kadar 900 binden fazla ev ve iş yerinin dönüşümünü tamamlayan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İstanbul için 2023 yılında "Yarısı Bizden" kampanyasını başlattı. 9 Ağustos 2024'te de kampanyanın artık başvuru süresi kısıtlaması olmaksızın devam edeceği açıklandı. 11 Ekim'de yeni bir adımı daha duyuran Bakan Kurum, alan bazlı büyük dönüşümlerde tam uzlaşma sağlanmışsa Bakanlığın inşa faaliyetleri için de devreye girebileceğini söyledi.

Bakan Kurum’dan İstanbul için Yarısı Bizden çağrısı: Dönüşüm dışında bir seçenek yok

TALEP SİZDEN YARISI BİZDEN

Kampanya kapsamında İstanbul'da bugüne kadar 550 yapıdaki 5 bin 483 bağımsız bölüm için 5.2 milyar TL destek sağlanarak dönüşümü tamamlandı. Bakan Kurum, Yarısı Bizden desteğiyle evini dönüştüren hak sahiplerinin görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşarak İstanbulluları vakit kaybetmeden kentsel dönüşüme davet etti. #TalepSizdenYarısıBizden etiketini kullanan Bakan Kurum, "Afetlere dirençli binalar için dönüşüm dışında bir seçenek yok.Evlerimizi bir an önce dönüştürelim, daha güvenli ve sağlam bir geleceği hep birlikte inşa edelim" ifadelerini kullandı.

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Bakan Kurum’dan İstanbul için Yarısı Bizden çağrısı: Dönüşüm dışında bir seçenek yok

"BU KAMPANYA BİZE İLAÇ GİBİ YETİŞTİ"

Evini Yarısı Bizden ile dönüştüren Fikret Yüzügüler, "6 Şubat depremleri, bizim için milat oldu. Güvenli bir yerde oturmak çok önemli. Bu kampanya tam anlamıyla bize ilaç gibi yetişti" dedi. Kampanyanın ödeme şartlarının da çok iyi olduğunu belirten Yüzügüler, "Devletimiz 2 sene boyunca ödeme almayacağını, binamız bittikten sonra 1 yıl da faizsiz ödeme yapacağımızı söylüyor. İnsanlar korkmasın. Bizim şu an konuştuğumuz bir siyaset değil, gerçek. O gerçek de bizim evimiz, bizim binamız. Bizim imdadımıza yetişti" diye konuştu.

Bakan Kurum’dan İstanbul için Yarısı Bizden çağrısı: Dönüşüm dışında bir seçenek yok

"DEVLETİMİZ BANA ÇOCUKLARIMIN GELECEĞİNİ VERDİ"

Ev hanımı Emine Öztürk ise 6 Şubat'ta yakınlarının da asrın felaketini yaşadığını belirterek bu kampanyanın önemine dikkat çekti: Hak kazandık, çok iyi oldu. Kira yardımından, kredi ve hibe desteğinden faydalandım. Şimdi sıfır bir evim var. Çok şükür sağlam ve sıfır. Süreç belli, yol belli yani, kanun belli. Biz bak çürük evde 4 sene, 5 sene mecburen oturduk. İnsanlar da bunu bile bile aynı benim gibi oturdular. Ama şimdi bu kampanya onların da yüklerini hafifletti. Devletimiz sağ olsun, var olsun. Bize geleceğimizi verdi. Bana çocuklarımın geleceğini verdi.

Bakan Kurum’dan İstanbul için Yarısı Bizden çağrısı: Dönüşüm dışında bir seçenek yok

"HİÇ KORKMAYIN, DEVLETİMİZ ARKAMIZDA"

Emekli Ulviye Erkin de şehir meydanındaki Yarısı Bizden tanıtım aracına giderek bilgi alıp yaşadığı binanın dönüşüm sürecini başlattığını dile getirdi: Karot testi yapılmaya geldi. Binamız çürük çıktı. Tabii ki maliyetler çok fazlaydı. Bu, benim gözümü çok korkutuyordu ve ben gerçekten 10 kilo verdim. Nasıl öderim? Nasıl yaparım? Benim kadar kimse korkamaz bu durumdan. Çünkü benim bir geleceğim yok. Arkada birikmişim yok. Ama şimdi diyorum ki arkadaşlar lütfen siz de girin. Hiç korkmayın. Devletimiz arkamızda. Yapı denetim de ilgileniyor. Sürekli geliyorlar, bakıyorlar. Betonlar ölçülüyor, demirler bakılıyor. Bunlar çok güzel şeyler. Paramızı da tıkır tıkır aldık. Siz de kazanın. Her şey bana güzel bundan sonra…

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