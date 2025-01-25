Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Bakan Kurum’dan vatandaşlara önemli çağrı: Kentsel dönüşüm milli güvenlik meselesidir!
Giriş Tarihi: 25.01.2025 16:11 Güncelleme Tarihi: 25.01.2025 16:55

Bakan Kurum’dan vatandaşlara önemli çağrı: Kentsel dönüşüm milli güvenlik meselesidir!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum kentsel dönüşümün bir milli güvenlik meselesi olduğunu vurgulayarak "Evleri riskli yapı olan tüm vatandaşlarımıza çağrıda bulunmak istiyorum. Gelin hep birlikte evlerimizi, iş yerlerimizi dönüştürelim. Kentsel dönüşüm projelerine verilmesi gereken önemi hep birlikte ortaya koyalım." dedi.

Bakan Kurum’dan vatandaşlara önemli çağrı: Kentsel dönüşüm milli güvenlik meselesidir!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Osmaniye'de Akyar TOKİ afet konutlarını ziyaret etti. Burada basın açıklaması yapan Bakan Kurum, Konya'nın Selçuklu ilçesinde çöken 4 katlı bina ile ilgili "3 kardeşimizi kurtardık, 2 kardeşimizin de maalesef cansız bedenine ulaştık. Ben kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum" dedi.

Bakan Kurum’dan vatandaşlara önemli çağrı: Kentsel dönüşüm milli güvenlik meselesidir!

"KENTSEL DÖNÜŞÜM İÇİN DEVLETİMİZ VATANDAŞIMIZIN YANINDA"

Bakan Kurum vatandaşlara kentsel dönüşüm çağrısı yaptı: Bu acı olay bizlere bir kez daha kentsel dönüşümün ne kadar hayati bir mesele olduğunu ortaya koymuştur. Kentsel dönüşüm bir milli güvenlik meselesidir ve bunun için de bu mücadeleyi topyekun yapmalıyız. Yaşadığımız depremlerde, kendiliğinden yıkılan binalarda biz bu acıları bir kez daha yaşamak istemiyoruz. Ben sizlerin vasıtasıyla buradan evleri riskli yapı olan tüm vatandaşlarımıza bir çağrıda bulunmak istiyorum. Gelin, hep birlikte evlerimizi, iş yerlerimizi dönüştürelim. Hep birlikte kentsel dönüşüm projelerine verilmesi gereken önemi ortaya koyalım. Devletimiz tüm imkanlarıyla vatandaşımızın yanındadır. Gerek Bakanlığımız gerek belediyelerimiz gerek sunmuş olduğumuz kredi ve hibe kapsamında bütün binalarımızın dönüştürülmesi noktasında hassasiyetle davranalım.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Bakan Kurum’dan vatandaşlara önemli çağrı: Kentsel dönüşüm milli güvenlik meselesidir!

"SEFERBERLİK ANLAYIŞIYLA ELİMİZİ TAŞIN ALTINA KOYALIM"

Kentsel dönüşümün siyaset üstü bir mesele olduğunu vurgulayan Bakan Kurum, "Konya'da yaşadığımız benzer acıları bir daha yaşamamak adına bir seferberlik anlayışıyla elimizi taşın altına koyalım. Gün siyaset yapma günü değildir. Gün birlik ve beraberliği ortaya koyma günüdür. Eser ve hizmet siyasetinin ne kadar önemli olduğunu ifade etmek istiyorum. Bu konuda vatandaşlarımızdan hassasiyet göstermelerini, kentsel dönüşümü asla ertelememelerini istiyorum. Bu konuda biz destek bekliyoruz. Bu tek kişinin yapacağı bir mücadele değil. Riskli binada oturan vatandaşlarımız belediyelere, valiliklere başvursunlar" diye konuştu.

Bakan Kurum’dan vatandaşlara önemli çağrı: Kentsel dönüşüm milli güvenlik meselesidir!

"YARIM MİLYONA YAKIN KONUTUN ALTYAPISIYLA İNŞASI DEVAM EDİYOR"

Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle 201 bininci konutun anahtarlarını teslim ettiklerini anımsatan Bakan Kurum, "Yeni sevinçler, yeni mutluluklar yaşamak için 11 ilimizin ekiplerimiz gece gündüz çalışıyor. Hak sahiplerine teslim edeceğimiz yuvalarımızın yüzde 100'ünün, yani 453 bin yuvamızın yapımını başlattık. Şu anda burada, yarım milyona yakın konutun altyapısıyla inşaatı devam etmektedir" dedi.

Bakan Kurum’dan vatandaşlara önemli çağrı: Kentsel dönüşüm milli güvenlik meselesidir!

11 İLDE TÜRKİYE'NİN ÇEVRESİNİN UZUNLUĞU KADAR ALTYAPI ÇALIŞMASI

Bakan Kurum, sadece konut yapmadıklarını, deprem bölgesini şehir merkezleri, sosyal donatı alanlarıyla topyekun inşa faaliyetleri yürütüldüğünü anlattı: Bugün deprem bölgesinde toplum uzunluğu 11 bin kilometreyi bulan altyapı faaliyetleri yürütülüyor. İçme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hatları gibi. Büyüklüğün anlaşılması için bir karşılaştırma gerekirse, Türkiye'nin çevre uzunluğu yaklaşık 11 bin kilometredir. Yani bugün deprem bölgesinde Türkiye'nin çevre uzunluğu kadar bir alt yapı faaliyetine imza atıyoruz.

SON DAKİKA