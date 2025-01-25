Giriş Tarihi: 25.01.2025 16:11
Güncelleme Tarihi: 25.01.2025
16:55
Bakan Kurum’dan vatandaşlara önemli çağrı: Kentsel dönüşüm milli güvenlik meselesidir!
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum kentsel dönüşümün bir milli güvenlik meselesi olduğunu vurgulayarak "Evleri riskli yapı olan tüm vatandaşlarımıza çağrıda bulunmak istiyorum. Gelin hep birlikte evlerimizi, iş yerlerimizi dönüştürelim. Kentsel dönüşüm projelerine verilmesi gereken önemi hep birlikte ortaya koyalım." dedi.