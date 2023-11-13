Giriş Tarihi: 13.11.2023 10:27 Güncelleme Tarihi: 13.11.2023 10:43

SON DAKİKA: Kredi erişiminde yeni dönem! Bakan Mehmet Şimşek müjdeyi duyurdu

Son dakika haberi...Türkiye'nin ekonomik büyümesinin lokomotifi olan ihracatcıya devlet desteği büyüyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, krediye erişimi kolaylaştıracak yeni adımı açıkladı. Bakan Şimşek, "Türk Eximbank, katma değerli ve yüksek teknolojili ihracat yapan firmaların finansman sorunlarını çözme amacıyla, teminat mektubunun yanı sıra farklı teminat türleriyle kredi kullandırılmasını sağlayacak" diye konuştu. Şimşek, ekonomide yeniden dengelenme sürecinde ihracatı artırmak için ne gerekiyorsa yapmaya devam edileceğinin altını çizdi.