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Haberler Galeri SON DAKİKA: Kredi erişiminde yeni dönem! Bakan Mehmet Şimşek müjdeyi duyurdu
Giriş Tarihi: 13.11.2023 10:27 Güncelleme Tarihi: 13.11.2023 10:43

SON DAKİKA: Kredi erişiminde yeni dönem! Bakan Mehmet Şimşek müjdeyi duyurdu

Son dakika haberi...Türkiye'nin ekonomik büyümesinin lokomotifi olan ihracatcıya devlet desteği büyüyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, krediye erişimi kolaylaştıracak yeni adımı açıkladı. Bakan Şimşek, "Türk Eximbank, katma değerli ve yüksek teknolojili ihracat yapan firmaların finansman sorunlarını çözme amacıyla, teminat mektubunun yanı sıra farklı teminat türleriyle kredi kullandırılmasını sağlayacak" diye konuştu. Şimşek, ekonomide yeniden dengelenme sürecinde ihracatı artırmak için ne gerekiyorsa yapmaya devam edileceğinin altını çizdi.

SON DAKİKA: Kredi erişiminde yeni dönem! Bakan Mehmet Şimşek müjdeyi duyurdu

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ihracatçıların Türk Eximbank kredilerine erişiminde yeni bir dönemi başlattıklarını ifade etti. Bakan Şimşek, ekonomide yeniden dengelenme sürecinde ihracatı artırmak için ne gerekiyorsa yapmaya devam edileceğini bildirdi.

SON DAKİKA: Kredi erişiminde yeni dönem! Bakan Mehmet Şimşek müjdeyi duyurdu

KREDİ ERİŞİMİNDE YENİ DÖNEM

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ihracatçıların Türk Eximbank kredilerine erişiminde yeni bir dönemi başlattıklarını belirterek, "Türk Eximbank, katma değerli ve yüksek teknolojili ihracat yapan firmaların finansman sorunlarını çözme amacıyla, teminat mektubunun yanı sıra farklı teminat türleriyle kredi kullandırılmasını sağlayacak." dedi. Şimşek, yaptığı değerlendirmede, yüksek katma değerli üretim ve ihracatın artırılmasına verdikleri öneme işaret etti.

Bakan Şimşek, ekonomide yeniden dengelenme sürecinde ihracatı artırmak için ne gerekiyorsa yapmaya devam edileceğinin altını çizdi.

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SON DAKİKA: Kredi erişiminde yeni dönem! Bakan Mehmet Şimşek müjdeyi duyurdu

İHRACATÇILARA FİNANSMAN ERİŞİMİ!

Bu dönemde ihracatçıların finansmana erişimini önceliklendirdiklerini aktaran Şimşek, bu amaçla Türk Eximbank'ın sermayesini temmuz ayında yüzde 49 artırarak 20,6 milyar liraya yükselttiklerini anımsattı.

SON DAKİKA: Kredi erişiminde yeni dönem! Bakan Mehmet Şimşek müjdeyi duyurdu

ÖNEMLİ BİR ADIM DAHA HAYATA GEÇİRİLDİ

Şimşek, ihracatçıların Türk Eximbank kredilerine erişiminde yeni bir dönemi başlattıklarını aktarırken, Türk Eximbank'ın ülkenin ihracat odaklı büyüme hedefine hizmet etmek amacıyla başlattığı, uluslararası en iyi uygulamalar doğrultusunda hazırlanan stratejik dönüşüm programında önemli bir adımı daha hayata geçirdiğini söyledi.

SON DAKİKA: Kredi erişiminde yeni dönem! Bakan Mehmet Şimşek müjdeyi duyurdu

TÜRK EXİMBANK'DAN ÇÖZÜM

Stratejik dönüşüm programında Türk Eximbank'ın ele aldığı ana konulardan birisinin ihracatçıların finansmana erişimini kolaylaştıracak mekanizmaların hayata geçirilmesi olduğuna dikkati çeken Şimşek, "Türk Eximbank, katma değerli ve yüksek teknolojili ihracat yapan firmaların finansman sorunlarını çözme amacıyla, teminat mektubunun yanı sıra farklı teminat türleriyle kredi kullandırılmasını sağlayacak." dedi.

SON DAKİKA