Giriş Tarihi: 22.04.2024 18:14
Güncelleme Tarihi: 22.04.2024
18:15
Bakan Uraloğlu: Kalkınma Yolu Projesi ile önemli bir ticari koridor oluşturmayı amaçlıyoruz
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu; Türkiye, Irak, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında imzalanan "Kalkınma Yolu Projesi Hakkında Ortak İş Birliği Mutabakat Zaptı"na ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Projenin, Basra Körfezi'nden kara ve demir yollarıyla Türkiye'ye ve Avrupa'ya uzandığını belirten Bakan Uraloğlu, "Irak ve Türkiye'yi birbirine bağlarken, küresel anlamda da önemli bir ticari koridor oluşturmayı amaçlıyoruz." dedi.