Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Bakan Uraloğlu: Kalkınma Yolu Projesi ile önemli bir ticari koridor oluşturmayı amaçlıyoruz
Giriş Tarihi: 22.04.2024 18:14 Güncelleme Tarihi: 22.04.2024 18:15

Bakan Uraloğlu: Kalkınma Yolu Projesi ile önemli bir ticari koridor oluşturmayı amaçlıyoruz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu; Türkiye, Irak, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında imzalanan "Kalkınma Yolu Projesi Hakkında Ortak İş Birliği Mutabakat Zaptı"na ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Projenin, Basra Körfezi'nden kara ve demir yollarıyla Türkiye'ye ve Avrupa'ya uzandığını belirten Bakan Uraloğlu, "Irak ve Türkiye'yi birbirine bağlarken, küresel anlamda da önemli bir ticari koridor oluşturmayı amaçlıyoruz." dedi.

AA
Bakan Uraloğlu: Kalkınma Yolu Projesi ile önemli bir ticari koridor oluşturmayı amaçlıyoruz

"ÖNEMLİ BİR TİCARİ KORİDOR OLUŞTURMAYI AMAÇLIYORUZ"

"Kalkınma Yolu Projesi, Basra Körfezi'nden kara ve demir yollarıyla Türkiye'ye ve Avrupa'ya uzanıyor. Irak ve Türkiye'yi birbirine bağlarken, küresel anlamda da önemli bir ticari koridor oluşturmayı amaçlıyoruz.

Bakan Uraloğlu: Kalkınma Yolu Projesi ile önemli bir ticari koridor oluşturmayı amaçlıyoruz

Proje, ülkemizin ve bölgemizin ekonomik ve jeopolitik statüsünü de güçlendirecek."

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Bakan Uraloğlu: Kalkınma Yolu Projesi ile önemli bir ticari koridor oluşturmayı amaçlıyoruz
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Bakan Uraloğlu: Kalkınma Yolu Projesi ile önemli bir ticari koridor oluşturmayı amaçlıyoruz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye, Irak, Katar ve BAE arasında imzalanan "Kalkınma Yolu Projesi Hakkında Ortak İş Birliği Mutabakat Zaptı"na ilişkin sosyal medya paylaşımında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bir dizi resmi temaslar kapsamında Irak'ta bulunduğunu kaydetti.

Bakan Uraloğlu: Kalkınma Yolu Projesi ile önemli bir ticari koridor oluşturmayı amaçlıyoruz

Irak'ta, Katar Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı Casim bin Seyf es-Sulayti, BAE Enerji ve Altyapı Bakanı Süheyl Muhammed el-Mezrui ve Irak Ulaştırma Bakanı Rezzak Muhaybis ile söz konusu mutabakat zaptını imzaladıklarını ifade eden Uraloğlu, paylaşımında şu değerlendirmeyi yaptı:

SON DAKİKA