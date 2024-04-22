Bakan Uraloğlu: Kalkınma Yolu Projesi ile önemli bir ticari koridor oluşturmayı amaçlıyoruz

Irak'ta, Katar Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı Casim bin Seyf es-Sulayti, BAE Enerji ve Altyapı Bakanı Süheyl Muhammed el-Mezrui ve Irak Ulaştırma Bakanı Rezzak Muhaybis ile söz konusu mutabakat zaptını imzaladıklarını ifade eden Uraloğlu, paylaşımında şu değerlendirmeyi yaptı: