Bakanlıktan siber zorbalıklara karşı kararlı mücadele

VATANDAŞLAR UĞRADIKLARI SİBER ZORBALIĞI İHBAR EDEBİLİYOR

Bakan Uraloğlu, "İnternet Yardım Merkezimiz, yasadışı içerikler, mahremiyet, bilgi güvenliği, alışveriş, sosyal ağ platformları, güvenli internet hizmeti, dijital oyunlar, siber zorbalık ve sağlık konularında karşılaşılan problemlere yönelik çözüm önerileri sunmaktadır. Vatandaşlar uğradıkları siber zorbalık olaylarına ilişkin Alo 141 ve internetyardim.org.tr üzerinden destek alabiliyor." dedi.

Bakan Uraloğlu, 04.05.2007 tarihli ve 5651 sayılı Kanun kapsamında BTK'ya görevler verildiğini anımsatarak şunları söyledi:

"İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun kapsamında, internetin bilinçli ve güvenli kullanımına yönelik çeşitli faaliyetler yürütülmektedir. Bu faaliyetlerle; konusu fuhuş, müstehcenlik, yasadışı bahis ve kumar suçları gibi katalog suçlar olan yasadışı içeriklerle mücadele edilmesi hedeflenmektedir."

Bilinçlendirme Merkezi, İnternet Yardım Merkezi ve İhbar Merkezi olmak üzere hizmet verildiğini aktaran Uraloğlu, bu merkezlerin işlevini şu şekilde özetledi:

"Bilinçlendirme Merkezi, internetin sunduğu fırsatlar ve getirdiği riskler konusunda başta çocuklar ve gençler olmak üzere internet kullanıcılarını bilgilendirmek, bu amaçla eğitim çalışmaları ve bilinçli internet kullanımı konusunda farkındalık faaliyetleri yürütmektedir. İnternet Yardım Merkezi, internet kaynaklı problemlere yönelik tavsiyeler ve yardım sunan bir danışma hattı niteliğindedir. İhbar Merkezi ise internette karşılaşılabilecek yasadışı içeriklerle mücadele kapsamında gelen ihbarların değerlendirilmesi ve gerekli önlemlerin alınması amacıyla kurulmuştur. Bu kapsamda internetteki; çocukların cinsel istismarı, müstehcenlik, sağlık için tehlikeli madde kullanımı, fuhuş, kumar oynanması için yer ve imkân sağlama, intihara yönlendirme, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma ve Atatürk aleyhine işlenen suçlarla mücadele edilmektedir."