Bayraktar müjdeyi verdi! İşte yerli uçan otomobil projesi Cezeri'den ilk kareler

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Bayraktar müjdeyi verdi! İşte yerli projesi 'den ilk kareler

Baykar Teknik Müdürü ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı , Türkiye'nin ilk milli uçan arabası olacak ""nin prototipini hazırladıklarını açıkladı

AA Ekonomi galerileri
Giriş Tarihi: 06.08.2019 11:15 Güncelleme Tarihi: 06.08.2019 12:20
Bayraktar müjdeyi verdi! İşte yerli uçan otomobil projesinden ilk kareler

Bayraktar müjdeyi verdi! İşte yerli uçan otomobil projesinden ilk kareler

Baykar Teknik Müdürü (CTO) ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı , Türkiye'nin ilk milli uçan arabası olacak ""nin prototipini hazırladıklarını duyurdu.

Bayraktar müjdeyi verdi! İşte yerli uçan otomobil projesinden ilk kareler

Bayraktar müjdeyi verdi! İşte yerli uçan otomobil projesinden ilk kareler

Bayraktar, Twitter hesabından Türkiye'nin ilk milli projesi ""ye ilişkin paylaşımda bulundu.

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Bayraktar müjdeyi verdi! İşte yerli uçan otomobil projesinden ilk kareler

Bayraktar müjdeyi verdi! İşte yerli uçan otomobil projesinden ilk kareler

TEKNOFEST'TE UÇUŞ

Prototip üretiminin bitirilmesi durumunda TEKNOFEST'te uçuş yapılacağı bilgisini veren Bayraktar, ""nin tasarımına ilişkin takipçilerinden de görüş talep etti.

Bayraktar müjdeyi verdi! İşte yerli uçan otomobil projesinden ilk kareler

Bayraktar müjdeyi verdi! İşte yerli uçan otomobil projesinden ilk kareler

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Bayraktar müjdeyi verdi! İşte yerli uçan otomobil projesinden ilk kareler

Bayraktar müjdeyi verdi! İşte yerli uçan otomobil projesinden ilk kareler

Bayraktar müjdeyi verdi! İşte yerli uçan otomobil projesinden ilk kareler

Bayraktar müjdeyi verdi! İşte yerli uçan otomobil projesinden ilk kareler

Bayraktar müjdeyi verdi! İşte yerli uçan otomobil projesinden ilk kareler

Bayraktar müjdeyi verdi! İşte yerli uçan otomobil projesinden ilk kareler

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