Giriş Tarihi: 26.04.2022 09:16
Güncelleme Tarihi: 26.04.2022
09:16
Bayram ikramiyesi için ödeme tarihleri açıklandı! 2022 Ramazan Bayramı ikramiyesi ne kadar ve hesaplara ne zaman yatacak?
Emekli ikramiyeleri için ödeme tarihlerine kısa bir süre kaldı. 14 milyonu aşkın emekli 'Ramazan Bayramı ikramiyesi hesaplara yattı mı? 'Emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek?' sorularının yanıtlarını arıyor. Bilindiği üzere; Emekli ikramiyeleri 1100 TL olarak ödeniyor ve Ramazan-Kurban Bayramları olmak üzere yılda 2 kez emeklilerin hesaplarına yatırılıyor. Peki emekli ikramiyesi ödemeleri ne zaman yapılacak? Kimler ikramiye ödemelerini alabiliyor? İşte tüm detaylar!