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Haberler Galeri Bayram ikramiyesi için ödeme tarihleri açıklandı! 2022 Ramazan Bayramı ikramiyesi ne kadar ve hesaplara ne zaman yatacak?
Giriş Tarihi: 26.04.2022 09:16 Güncelleme Tarihi: 26.04.2022 09:16

Bayram ikramiyesi için ödeme tarihleri açıklandı! 2022 Ramazan Bayramı ikramiyesi ne kadar ve hesaplara ne zaman yatacak?

Emekli ikramiyeleri için ödeme tarihlerine kısa bir süre kaldı. 14 milyonu aşkın emekli 'Ramazan Bayramı ikramiyesi hesaplara yattı mı? 'Emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek?' sorularının yanıtlarını arıyor. Bilindiği üzere; Emekli ikramiyeleri 1100 TL olarak ödeniyor ve Ramazan-Kurban Bayramları olmak üzere yılda 2 kez emeklilerin hesaplarına yatırılıyor. Peki emekli ikramiyesi ödemeleri ne zaman yapılacak? Kimler ikramiye ödemelerini alabiliyor? İşte tüm detaylar!

Bayram ikramiyesi için ödeme tarihleri açıklandı! 2022 Ramazan Bayramı ikramiyesi ne kadar ve hesaplara ne zaman yatacak?

Emeklilerin gözü-kulağı bayram ikramiyesi ödemelerinde! Türkiye'deki milyonlarca emeklinin merakla beklediği bayram ikramiyeleri için tarihler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının açıklamasının ardından belli oldu. Bakanlığın, duyurusunun ardından milyonlarca kişi 'emekli bayram ikramiyeleri ödenmeye başlandı mı?' sorusunu internet üzerinden araştırmaya başladı. Biz de haberimizde emekli bayram ikramiyeleri ile ilgili merak edilenleri ve tarihleri derledik!

Bayram ikramiyesi için ödeme tarihleri açıklandı! 2022 Ramazan Bayramı ikramiyesi ne kadar ve hesaplara ne zaman yatacak?

2022 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ İLE İLGİLİ MERAK EDİLENLER

*Kimler ikramiye ödemesini alabiliyor?

SGK'dan yaşlılık, vazife malullüğü, malullük, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri alanlara ödenecek. Ayrıca SGK'dan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine verilecek.

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Bayram ikramiyesi için ödeme tarihleri açıklandı! 2022 Ramazan Bayramı ikramiyesi ne kadar ve hesaplara ne zaman yatacak?

*İkramiye için başvuru gerekiyor mu?

Hayır emeklilerin ikramiyeleri için bir başvuru yapmalarına gerek bulunmuyor. Ödemeler otomatik olarak emekli maaşı aldıkları hesaplara yatırılacak. Bu konuda bazı dolandırıcılar emekliler ile irtibata geçiyor. Hiç kimseye bilgilerinizi vermeyin. Zaten otomatik olarak ikramiyeler yatırılıyor, bir işlem yapılmasına da gerek yok.

Bayram ikramiyesi için ödeme tarihleri açıklandı! 2022 Ramazan Bayramı ikramiyesi ne kadar ve hesaplara ne zaman yatacak?

*Emekli maaşı olarak 2 aylık alanlar ne yapacak?

Eşinden ve kendi emekliliğinden dolayı iki maaş alanlarda 2 dosyadan hangisinde aylık oranı daha yüksek ise o dosya baz alınarak ödenecek. Böylece ikramiye tek bir dosya üzerinden ve bir adet verilmiş olacak.

Bayram ikramiyesi için ödeme tarihleri açıklandı! 2022 Ramazan Bayramı ikramiyesi ne kadar ve hesaplara ne zaman yatacak?

*İkramiyelerden bir kesinti yapılabiliyor mu?

Emeklilere ödenen bayram ikramiyelerinden herhangi bir kesinti yapılamıyor. Ayrıca bu ödemeler emeklinin borcu olsa dahi haciz konusu yapılamıyor.

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