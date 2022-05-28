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Haberler Galeri BENZİN FİYATI ZAM-İNDİRİM SON DURUM | 28 Mayıs 2022 Güncel liste sonrası LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar oldu, benzine zam geldi mi, akaryakıt indirimi var mı?
Giriş Tarihi: 28.05.2022 07:26 Güncelleme Tarihi: 28.05.2022 07:27

BENZİN FİYATI ZAM-İNDİRİM SON DURUM | 28 Mayıs 2022 Güncel liste sonrası LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar oldu, benzine zam geldi mi, akaryakıt indirimi var mı?

28 Mayıs Cumartesi günü itibariyle benzin fiyatı zam ve indirim haberleri araç sahiplerinin gündeminde geliyor. İstasyon duraklarına gidilmeden önce dünya piyasasına yön veren petrol olarak tanımlanan brent petrolün piyasadaki durumu sonrası akaryakıt, motorin ve benzin fiyatları son durum merak ediliyor. Anlık değişim dolasıyla ''İstanbul, Ankara, İzmir LPG, mazot, akaryakıt, motorin ve benzin fiyatına zam mı geldi, 1 litre benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?" sorusuna yanıt aranıyor. Peki 28 Mayıs 2022 Güncel liste sonrası LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar oldu, benzine zam geldi mi, akaryakıt indirimi var mı?

BENZİN FİYATI ZAM-İNDİRİM SON DURUM | 28 Mayıs 2022 Güncel liste sonrası LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar oldu, benzine zam geldi mi, akaryakıt indirimi var mı?

Akaryakıt benzin fiyatları ile ilgili yaşanan gelişmeler dünya piyasasını etkiliyor. Motorin ve benzin indirim- zam haberleri başta olmak üzere güncel rakamlar merak ediliyor. Bayram tatili için seyahat eden vatandaşlar istasyon duraklarına girmeden önce Mayıs 2022 İstanbul, Ankara, İzmir LPG, mazot, akaryakıt, motorin ve benzin fiyatına zam mı geldi, 1 litre benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?" sorusuna yanıt arıyor. İşte benzin fiyatları son durum

BENZİN FİYATI ZAM-İNDİRİM SON DURUM | 28 Mayıs 2022 Güncel liste sonrası LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar oldu, benzine zam geldi mi, akaryakıt indirimi var mı?

MOTORİN VE BENZİN FİYATLARI GÜNCEL

Güncel akaryakıt pompa fiyatları gösteriyor ki; İstanbul'da motorin litre fiyatı 23,43 TL benzin litre fiyatı ise ortalama 24,31 TL'den satılıyor. LPG litre fiyatı ise 11,62 TL seviyesinde satışa sunuluyor.

BENZİN VE MOTORİNE YENİ ZAM GELİYOR

Bu gece yarısından itibaren benzin ve motorin fiyatları için zam gündeme geldi. Sektör temsilcilerinden alınan bilgiye göre benzine 0,70 TL, motorine 0,97 TL yeni zam gelmesi bekleniyor.

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BENZİN FİYATI ZAM-İNDİRİM SON DURUM | 28 Mayıs 2022 Güncel liste sonrası LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar oldu, benzine zam geldi mi, akaryakıt indirimi var mı?

İSTANBUL BENZİN, MOTORİN, LPG FİYATLARI 28 MAYIS

İstanbul'da benzin litre fiyatı 24,32 TL

İstanbul'da motorin litre fiyatı 23,45 TL

BENZİN FİYATI ZAM-İNDİRİM SON DURUM | 28 Mayıs 2022 Güncel liste sonrası LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar oldu, benzine zam geldi mi, akaryakıt indirimi var mı?

ANKARA BENZİN, MOTORİN, LPG FİYATLARI 28 MAYIS

Ankara'da benzin litre fiyatı 24,42 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı 23,54 TL

BENZİN FİYATI ZAM-İNDİRİM SON DURUM | 28 Mayıs 2022 Güncel liste sonrası LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar oldu, benzine zam geldi mi, akaryakıt indirimi var mı?

İZMİR BENZİN, MOTORİN, LPG FİYATLARI 28 MAYIS

İzmir'de benzin litre fiyatı 24,42 TL

İzmir'de motorin litre fiyatı 23,56 TL

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