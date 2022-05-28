Giriş Tarihi: 28.05.2022 07:26 Güncelleme Tarihi: 28.05.2022 07:27

BENZİN FİYATI ZAM-İNDİRİM SON DURUM | 28 Mayıs 2022 Güncel liste sonrası LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar oldu, benzine zam geldi mi, akaryakıt indirimi var mı?

28 Mayıs Cumartesi günü itibariyle benzin fiyatı zam ve indirim haberleri araç sahiplerinin gündeminde geliyor. İstasyon duraklarına gidilmeden önce dünya piyasasına yön veren petrol olarak tanımlanan brent petrolün piyasadaki durumu sonrası akaryakıt, motorin ve benzin fiyatları son durum merak ediliyor. Anlık değişim dolasıyla ''İstanbul, Ankara, İzmir LPG, mazot, akaryakıt, motorin ve benzin fiyatına zam mı geldi, 1 litre benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?" sorusuna yanıt aranıyor. Peki 28 Mayıs 2022 Güncel liste sonrası LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar oldu, benzine zam geldi mi, akaryakıt indirimi var mı?