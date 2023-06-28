BENZİN-MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Akaryakıt fiyatları 28 Haziran 2023: Benzin fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar, kaç TL?

BENZİN VE MAZOT FİYATI İÇİN FED NEDEN ÖNEMLİ?

Fed başta olmak üzere merkez bankalarının para politikalarına ilişkin belirsizlikler sürerken, yatırımcılar Fed yetkililerinin açıklamaları ve ABD'de yoğunlaşacak veri takvimine odaklandı. Benzin fiyatı ve motorin fiyatları için doğrudan belirleyici olduğundan petrol fiyatları araç sahipleri tarafından takip ediliyor. Peki Fed faiz kararı brent petrolü nasıl etkiliyor?

Fed'in para politikasında sıkı adımlar atması yani beklenenden daha şahin duruşla beraber faizi artırması ekonomiyi soğutacağından petrol talebini kısıyor. Bu durum petrol varil fiyatında geri çekilmeleri beraberinde getiriyor. Tersi durumda ise petrol fiyatı yükseliyor.