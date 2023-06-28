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Haberler Galeri BENZİN-MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Akaryakıt fiyatları 28 Haziran 2023: Benzin fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 28.06.2023 09:55 Güncelleme Tarihi: 28.06.2023 09:55

BENZİN-MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Akaryakıt fiyatları 28 Haziran 2023: Benzin fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar, kaç TL?

Son dakika haberi...Benzin fiyatı ve mazot fiyatı, brent petrol varil fiyatındaki dalgalanmayla birlikte indirim ve zam haberleriyle değişkenlik göstermeye devam ediyor. OPEC+ grubu üyesi 9 ülkenin aldığı kararlar, Fed'in izlediği politikalar ve Rusya'da, Çin'de yaşanan küresel gelişmeler ile benzin fiyatı ve motorin fiyatları cephesindeki beklentiler değişiyor. Peki benzin fiyatı ve motorin litre fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? İşte 28 Haziran 2023 İstanbul, Ankara ve İzmir benzin fiyatı ve mazot litre fiyatları...

BENZİN-MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Akaryakıt fiyatları 28 Haziran 2023: Benzin fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar, kaç TL?

Son dakika haberleri...Piyasalarda dalgalanmalar sürerken benzin fiyatı ve mazot fiyatı için brent petrol doğrudan belirleyici olmaya devam ediyor. Akaryakıt fiyatları da araç sahipleri tarafından merakla takip ediliyor. Rus petrol üretiminde veya tedarikinde bir aksamaya neden olmasa da piyasalar Wagner isyanıyla ortaya çıkan risk algısını dün de fiyatladı, ancak ardından tarafların anlaşması risk algısını ve fiyatlardaki yükselişi sınırladı. Peki bu gelişmeler sonrası benzin fiyatı ve motorin fiyatları için zam, indirim haberi var mı? Benzin ve mazot fiyatı bugün ne kadar, kaç TL oldu? İşte 28 Haziran 2023 il il benzin ve mazot litre fiyatları...

BENZİN-MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Akaryakıt fiyatları 28 Haziran 2023: Benzin fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar, kaç TL?

BENZİN VE MAZOT FİYATI İÇİN FED NEDEN ÖNEMLİ?

Fed başta olmak üzere merkez bankalarının para politikalarına ilişkin belirsizlikler sürerken, yatırımcılar Fed yetkililerinin açıklamaları ve ABD'de yoğunlaşacak veri takvimine odaklandı. Benzin fiyatı ve motorin fiyatları için doğrudan belirleyici olduğundan petrol fiyatları araç sahipleri tarafından takip ediliyor. Peki Fed faiz kararı brent petrolü nasıl etkiliyor?

Fed'in para politikasında sıkı adımlar atması yani beklenenden daha şahin duruşla beraber faizi artırması ekonomiyi soğutacağından petrol talebini kısıyor. Bu durum petrol varil fiyatında geri çekilmeleri beraberinde getiriyor. Tersi durumda ise petrol fiyatı yükseliyor.

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BENZİN-MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Akaryakıt fiyatları 28 Haziran 2023: Benzin fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar, kaç TL?

MOTORİN FİYATLARI İÇİN İNDİRİM-ZAM VAR MI?

Motorin fiyatları (mazot fiyatı) için indirim-zam beklenmiyor.

BENZİN-MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Akaryakıt fiyatları 28 Haziran 2023: Benzin fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar, kaç TL?

BENZİN FİYATI İÇİN İNDİRİM-ZAM VAR MI?

Benzin fiyatı için indirim-zam beklenmiyor.

BENZİN-MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Akaryakıt fiyatları 28 Haziran 2023: Benzin fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar, kaç TL?

GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARI

Güncel benzin ve mazot litre fiyatları ne kadar kaç lira? İşte o tablolar:

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