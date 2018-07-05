Bir dönem İstanbul'un en önemli kültür merkeziydi! Narmanlı Han'ın restorasyonu tamamlandı...

SANATÇILARIN ANILARI YAŞIYOR
Genim "Ahmet Hamdi Tanpınar, son zamanlarında ekonomik olarak zor günler geçirdiği için buraya sığınmış bir insan. Adı üzerinde işte, Narmanlı Yurdu. Üst katlarında kira odaları bulunuyordu. Bedri Rahmi Eyüpoğlu da, gençliğinde henüz popüler olmadığı dönemlerde daha ekonomik bir atölye olarak burayı kullanmıştır. Aliye Berger, birinci katta bir bölümü kullanmış bir dönem sonra ekonomisi düzelip tanınca da buralardan gitmişler. Zaten burası o isimlerin buraya çok bağlı oldukları bir yer değil, ekonomilerinin el verdiği yer olduğu için burayı tercih etmişler. Yoksa çok özel değil. Biz yine de hanın ön girişinde 4 ayrı kitabe koyduk. Onların bir dönem burada yaşadıklarına atfen. Onun dışında heykeller koyduk. Aliye Berger, Ahmet Hamditanpınar , Bedri Rahmi ve kedilerin heykelleri bulunuyor" dedi.