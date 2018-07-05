Bir dönem İstanbul'un en önemli kültür merkeziydi! Narmanlı Han'ın restorasyonu tamamlandı...

"ORİJİNAL YAPIYI KORUDUK"



1831 yılında inşa edilen yapının orijinal dokusunun bozulmadığına dikkat çeken Genim, "Ayrıca bir ekleme yapmadık. Hanın ortasındaki havuz orjinalinde vardı. Etrafını da bir kamusal alan yaratma adına parmaklıklarla çevirdik. Eski fotoğraflarda görünüyor bu. Ama zaman içinde tahrip olmuş yok olmuş. Onu da biz yeniden canlandırdık. Kediler de burada. Geldiler, gerisin geriye. Hayat başlayınca kediler de döndü. Resmi açılış tarihini belirlemek çok zor. Böyle şeylerin yazın biraz temposu düşer. Herhalde sonbahardan sonra olur. Çok da talip var ama biz belli bir kalitenin altındaki taliplere çok gönlümüz razı gelmiyor. Biz burada kalite bekliyoruz. Kaliteli talipler olduğu sürece de değerlendiriyoruz. Onların istekleri, bizim isteklerimiz. Bir şekilde uyum sağlıyoruz." diye konuştu.