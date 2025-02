"(TÜSİAD YORUMU): BU KONUŞMALARIN MURADI SİYASETE AYAR VERMEKSE O GÜNLER GEÇTİ"

Üzülerek şunu gördüm, biz 10 bin kilometre ötede ziyaretler yaptık ve orada Türkiye'nin hamlelerinin yankılarını gördük. Biz atılımla kendi başarımızcasına gurur duyuyoruz dediler. 10 bin kilometre ötedekiler başarınızla gurur duyuyorlar. Sanayici derneği maalesef baştan sona kötümserlik, karamsarlık içeren konuşmalar yapıyorlar. Bu konuşmaların muradı siyasete ayar vermekse o günler geçti, çoktan geçti. Cumhurbaşkanımız liderliğinde vesayet dönemi kapandı. Bu konuşmaların maksadı ekonomiyse, hep birlikte tam bağımsızlık için çalışmak zorundayız. İş insanlarından beklentimiz bu yolculukta bizimle birlikte olmaları. Türkiye nereden nereye gelmiş. Çin'den Avrupa ortasına kadar en fazla sayıda ürünü en fazla rekabetçi halde ihraç eden ülkeyiz. Ben kötümserlik ve karamsarlıktan vazgeçmelerini kendilerine telkin ediyorum. Biz hiç kimseye ayrımcılık yapmayız. Dünya hiçbir şeyin eskisi gibi olmadığı döneme adım attı. Her gün dünyada neler olup bittiğini herkes takip ediyor, küreselleşme terk ediliyor. Her ülke üretimi kendi topraklarına çekmek için rekabet ediyor. Böyle bir dönemde muazzam rekabet içinde olmak lazım. Bizim kapımız yatırım yapmak isteyen her iş insanına her daim açıktır.