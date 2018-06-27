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'a denizden yağdı!

'a bu yıl ikinci seferini gerçekleştiren Malta bayraklı 'Mein Schiff 2' isimli yolcu gemisi ile 2 bin 77 Alman geldi. Çarşıda gezip, alışveriş yapan turistler, esnafın yüzünü güldürdü.

Giriş Tarihi: 27.06.2018 17:47 Güncelleme Tarihi: 27.06.2018 17:58
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'a denizden yağdı!
Bodrum'a denizden turist yağdı!

Bodrum'a, bu yıl ikinci seferin gerçekleştirildiği, 265 metre uzunluğundaki 'Mein Schiff 2' kruvaziyer gemisi, sabah saatlerinde Gemi Yanaşma İskelesi'ne demirlendi. Yunanistan'ın Girit Adası'ndan Bodrum'a getirilen gemiyle 2 bin 77 Alman turist Bodrum'a taşındı.

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'a denizden yağdı!
Bodrum'a denizden turist yağdı!

Gemiden inen turistlerden bazıları, ilçenin tarihi ve turistik mekanlarını gezerken, bazıları da Bodrum Çarşısı'nda alışveriş yaptı.

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'a denizden yağdı!
Bodrum'a denizden turist yağdı!

Gemiden inen turistlerin bir kısmı da Bodrum plajlarında denize girip, güneşlendi. 798 personelin bulunduğu yolcu gemisinin akşam saatlerinde Mikonos'a götürüleceği öğrenildi.

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'a denizden yağdı!
Bodrum'a denizden turist yağdı!
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'a denizden yağdı!
Bodrum'a denizden turist yağdı!
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'a denizden yağdı!
Bodrum'a denizden turist yağdı!
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'a denizden yağdı!
Bodrum'a denizden turist yağdı!
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