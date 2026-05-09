Haberler Galeri Çalışan annelere müjde! SGK'dan "analık ödeneği" açıklaması: Ödemeler otomatik yatıyor, süre tam 2 ay uzatıldı!
Giriş Tarihi: 09.05.2026 20:42 Güncelleme Tarihi: 09.05.2026 21:07

Çalışan annelerin yükünü hafifletmek için düğmeye basıldı ve analık ödeneği sürelerinde tarihi bir artışa gidildi. Tekil gebelikte 16 haftadan 24 haftaya çıkarılan ödenek süresiyle birlikte, 1 Mayıs itibarıyla raporu devam edenlere başvuru şartı olmaksızın ek ödemeler otomatik yatırılacak. İşte düzenlemenin detayları...

SGK, milyonlarca anneyi yakından ilgilendiren "analık ödeneği" hakkında önemli bir açıklama yaptı.

SGK'nin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, analık ödeneği süresinin tekil gebeliklerde 16 haftadan 24 haftaya, çoğul gebeliklerde ise 18 haftadan 26 haftaya çıkartıldığı belirtildi.

Açıklamada, 1 Mayıs itibarıyla devam eden raporlar için herhangi bir başvuruya gerek olmaksızın 8 haftalık ödemenin otomatik olarak yapılacağı ifade edildi.

Bu kapsamda, 16 Ekim 2025 tarihi itibarıyla doğum yapan ve raporu 1 Mayıs 2026 tarihinden önce sonlanan anneler için de işverenlerinin Kuruma yapacakları bildirime istinaden 8 haftalık ödeme yapılacağı belirtildi.

Öte yandan annelerin söz konusu haktan yararlanabilmeleri için raporlarını uzatmak amacıyla sağlık hizmet sunucularına veya Kuruma ayrıca başvuru yapmalarına gerek bulunmadığı kaydedildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, doğum izninin 16 haftadan 24 haftaya çıkarıldığını açıkladı.

Bakan Işıkhan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Aile yapısının güçlendirilmesi, çalışan annelerin desteklenmesi amacıyla analık ödeneği süresini tekil gebeliklerde 16 haftadan 24 haftaya, çoğul gebeliklerde ise 18 haftadan 26 haftaya çıkarttık.

1 Mayıs 2026 tarihi itibariyle devam eden raporlar için herhangi bir başvuruya gerek olmaksızın 8 haftalık ödeme otomatik olarak yapılacaktır. 16 Ekim 2025 tarihi itibariyle doğum yapan ve raporu 1 Mayıs 2026 tarihinden önce sonlanan anneler için ise işverenlerinin Kurumumuza yapacakları bildirime istinaden 8 haftalık ödeme yapılacaktır.

Konuyla ilgili sistemsel güncellemeler devam etmektedir. Annelerin söz konusu haktan yararlanabilmeleri için raporlarını uzatmak amacıyla sağlık hizmet sunucularına veya Kurumumuza ayrıca başvuru yapmalarına gerek bulunmamaktadır"

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör
