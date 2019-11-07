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Çalışmaya devam eden milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! İkinci kıdem tazminatı...

Çalışmaya devam eden milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! İkinci kıdem tazminatı...

Yaklaşık olarak 12.5 milyon emeklinin önemli bir kısmı aktif olarak çalışmaya devam ediyor. Çalışmaya devam eden milyonlarca emeklinin en çok merak ettiği konuların başında ikinci kıdem tazminatı hakkı geliyor. Peki bu hangi şartlarda mümkün? Çalışmaya devam edenin aylığı artar mı? İşte merak edilenler...



Giriş Tarihi: 07.11.2019 11:06 Güncelleme Tarihi: 07.11.2019 11:08 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





