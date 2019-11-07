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  • Çalışmaya devam eden milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! İkinci kıdem tazminatı...

Çalışmaya devam eden milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! İkinci kıdem tazminatı...

Yaklaşık olarak 12.5 milyon emeklinin önemli bir kısmı aktif olarak çalışmaya devam ediyor. Çalışmaya devam eden milyonlarca emeklinin en çok merak ettiği konuların başında ikinci kıdem tazminatı hakkı geliyor. Peki bu hangi şartlarda mümkün? Çalışmaya devam edenin aylığı artar mı? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 07.11.2019 11:06 Güncelleme Tarihi: 07.11.2019 11:08
Çalışmaya devam eden milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! İkinci kıdem tazminatı...

Çalışan milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor... Yıllarca çalışanların en önemli hayallerinden biri olabilmek. Ancak emeklilikten sonra çalışmaya devam eden milyonlarca kişi bulunuyor. Bunun farklı nedenleri var.

Çalışmaya devam eden milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! İkinci kıdem tazminatı...

Aylık bağlama oranlarındaki düşüş nedeniyle azalan maaşları önemli faktörlerden biri. Okuyan çocuklar, ev geçindirme derdi, borç gibi nedenleri de saymak mümkün.

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Çalışmaya devam eden milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! İkinci kıdem tazminatı...

İKİ SEÇENEK VAR
olduktan sonra SSK'lı (4A) olarak, çalışmaya devam etmek isteyenler için 1 Ekim 2008 tarihi kritik. Bu tarihten önce işe başlamış veya emekli olmuş kişiler, SSK'lı çalışmaya devam etmek isterse ya emekli aylıklarını kestirecekler ya da sosyal güvenlik destek primine (SGDP) tabi olarak çalışacaklar.

Çalışmaya devam eden milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! İkinci kıdem tazminatı...

1 Ekim 2008 itibarıyla sigortalı girdikten sonra olanlar maaşını kestirmeden çalışamayacak. Başka bir ifadeyle, SGDP ödeyerek çalışma imkanı elde edemeyecekler.

Çalışmaya devam eden milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! İkinci kıdem tazminatı...

MAAŞ KESİLMEZSE SGDP
1 Ekim 2008'den önce işe girerek hangi statüde olursa olsun, emekli aylığını kestirmeden 4/A'lı çalışanlar SGDP ödemek zorunda. SGDP, brüt ücretin yüzde 30'u üzerinden alınıyor.

Çalışmaya devam eden milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! İkinci kıdem tazminatı...

Ayrıca iş kazası ve meslek hastalığına karşı da yüzde 2 oranında kısa vadeli sigorta primi kesiliyor. Aylığını kestirip çalışan için ise normal bir sigortalı gibi prim ödeniyor.

Çalışmaya devam eden milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! İkinci kıdem tazminatı...

AYLIKLAR ARTAR MI?
olduktan sonra SGDP ödeyerek çalışmaya devam eden kişiler, işlerinden ayrıldıklarında da aynı emekli aylığını almaya devam ederler. Bu dönemde yaşlılık sigortasına prim ödenmediği için emekli aylığı artmaz. Buna karşılık emekli olduktan sonra çalışmaya devam eden ve aylığını kestirenler için durum farklı.

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