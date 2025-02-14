Giriş Tarihi: 14.02.2025 10:40
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025
11:19
Çiftçilerin hayatını kolaylaştıracak hamle! Türk tarımında verimlilik artıyor…
Türkiye, tarıma ilgiyi artırmak ve kırsala yeniden dönüşleri tesis etmek için dijital teknolojilerle gıda üretimini daha sistematik hale getirmeyi amaçlıyor. Bu kapsamda tarımın dijitalleşmesi için önemli çalışmalar yürütülüyor. Peki dijitalleşme kırsala yeniden dönüşü sağlayabilir mi? Enflasyonla mücadelede önemli olan gıda arzını nasıl etkiler? Dijital teknolojilerin Türk tarımında benimsenme oranı nedir? Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Ufuk Türker Sabah.com.tr'ye cevapladı.