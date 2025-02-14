Çiftçilerin hayatını kolaylaştıracak hamle! Türk tarımında verimlilik artıyor…

EN FAZLA İLERLEME YÜKSEK DEĞERLİ ÜRÜNLERDE SAĞLANDI

Uzaktan algılanan ve kitle kaynaklı verilerle desteklenen uygulama tabanlı teknolojilerin önemine dikkat çeken Prof. Dr. Türker, Tarım ve Orman Bakanlığının, tarım sektöründeki paydaşlar için e-Devlet aracılığıyla topladığı çok sayıda veri ile sistemlerini ve hizmetlerini dijitalleştirmekte olduğunu ancak, koordineli çalışmanın sınırlı kalmaya devam ettiğini ve veri kalitesi sorunlarının da işlevselliği ve etkinliği olumsuz etkilediğini bildirdi.

Türker, dijital teknoloji benimsenmesi sonucunda varılan çıktıları şu sözlerle ifade etti:

"En fazla ilerleme, maliyet fayda oranının en güçlü olduğu ve yüksek girdi maliyetlerine sahip meyve bahçeleri ve sera üretimi ürünlerinde kaydedilmiştir. Birincil üretimde veya sözleşmeli çiftçilerden kaynak sağlamada faaliyet gösteren büyük tarım işletmeleri ise tarla operasyonları, ham madde kaynakları, kalite yönetimi ve izlenebilirlik sistemleri gibi faaliyetlerde hala dijitalleşmenin erken aşamasındadırlar."