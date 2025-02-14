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Haberler Galeri Çiftçilerin hayatını kolaylaştıracak hamle! Türk tarımında verimlilik artıyor…
Giriş Tarihi: 14.02.2025 10:40 Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 11:19

Çiftçilerin hayatını kolaylaştıracak hamle! Türk tarımında verimlilik artıyor…

Türkiye, tarıma ilgiyi artırmak ve kırsala yeniden dönüşleri tesis etmek için dijital teknolojilerle gıda üretimini daha sistematik hale getirmeyi amaçlıyor. Bu kapsamda tarımın dijitalleşmesi için önemli çalışmalar yürütülüyor. Peki dijitalleşme kırsala yeniden dönüşü sağlayabilir mi? Enflasyonla mücadelede önemli olan gıda arzını nasıl etkiler? Dijital teknolojilerin Türk tarımında benimsenme oranı nedir? Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Ufuk Türker Sabah.com.tr'ye cevapladı.

SÜMEYYE TUNCER
Çiftçilerin hayatını kolaylaştıracak hamle! Türk tarımında verimlilik artıyor…

Tarımsal üretimde dijital teknoloji kullanımı her geçen gün artıyor. Türk tarımının dijitalleşmesi (dijital dönüşüm hamlesi) konusunda önemli adımlar atılıyor. Çiftçilerin hayatlarını kolaylaştıracak dijital dönüşüm hamlesi hem tarımda verimliliği artırıyor hem de ülke ekonomisine olumlu katkılarda bulunuyor.

Çiftçilerin hayatını kolaylaştıracak hamle! Türk tarımında verimlilik artıyor…

TÜRKİYE, TARIMDA YAPAY ZEKA VE DİJİTALLEŞMEYİ YAYGINLAŞTIRMAYI HEDEFLİYOR

Emek yoğun tarımdan bilgi yoğun tarıma geçen dünya, verimli ve sürdürülebilir bir gıda üretimi için dijitalleşiyor. Tarımda dijitalleşme konusunda önemli çalışmalar yürüten ülkelerden biri de Türkiye. Tarımdaki potansiyelini ortaya çıkarmak, artan nüfusunu beslemek ve gıda arzının yönetimini sistematik bir şekilde sağlamak için yeni teknolojilere yönelen Türkiye, akıllı tarım uygulamalarını yapay zeka ve dijitalleşmeyle yaygınlaştırmayı hedefliyor.

Türkiye'nin tarım alanındaki dijital dönüşüm çabaları hakkında Sabah.com.tr'ye dikkat çeken değerlendirmelerde bulunan Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Ufuk Türker, ülkedeki tüm sektörlerde dijital dönüşüme önem verildiğine dikkat çekerek, tarımsal üretim faaliyetlerinin önem verilen alanların başında geldiğini belirtti.

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Çiftçilerin hayatını kolaylaştıracak hamle! Türk tarımında verimlilik artıyor…

Türkiye'deki dijital tarım programlarının Cumhurbaşkanlığı'na bağlı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin denetimine tabi olduğunu söyleyen Türker, Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Kurulunun, Tarım ve Orman Bakanlığının yerel şubelerinin, belediyelerin, ziraat odalarının, tarım işletmelerinin ve kooperatiflerin dijital teknolojileri test etme, benimseme ve çiftçilere hizmet sağlama konusunda önemli roller oynadığını aktardı.

Çiftçilerin hayatını kolaylaştıracak hamle! Türk tarımında verimlilik artıyor…

EN FAZLA İLERLEME YÜKSEK DEĞERLİ ÜRÜNLERDE SAĞLANDI

Uzaktan algılanan ve kitle kaynaklı verilerle desteklenen uygulama tabanlı teknolojilerin önemine dikkat çeken Prof. Dr. Türker, Tarım ve Orman Bakanlığının, tarım sektöründeki paydaşlar için e-Devlet aracılığıyla topladığı çok sayıda veri ile sistemlerini ve hizmetlerini dijitalleştirmekte olduğunu ancak, koordineli çalışmanın sınırlı kalmaya devam ettiğini ve veri kalitesi sorunlarının da işlevselliği ve etkinliği olumsuz etkilediğini bildirdi.

Türker, dijital teknoloji benimsenmesi sonucunda varılan çıktıları şu sözlerle ifade etti:

"En fazla ilerleme, maliyet fayda oranının en güçlü olduğu ve yüksek girdi maliyetlerine sahip meyve bahçeleri ve sera üretimi ürünlerinde kaydedilmiştir. Birincil üretimde veya sözleşmeli çiftçilerden kaynak sağlamada faaliyet gösteren büyük tarım işletmeleri ise tarla operasyonları, ham madde kaynakları, kalite yönetimi ve izlenebilirlik sistemleri gibi faaliyetlerde hala dijitalleşmenin erken aşamasındadırlar."

Çiftçilerin hayatını kolaylaştıracak hamle! Türk tarımında verimlilik artıyor…

DİJİTALLEŞME KIRSALA GERİ DÖNÜŞLERDE NE KADAR ETKİLİ OLUR?

Türkiye'de nüfusun yüzde 93,39'u il ve ilçe merkezlerinde ikamet ederken belde ve köylerde yaşayanların oranı yüzde 6,6'ya geriledi. Dijital dönüşümün, tarım alanındaki istihdama iyi bir cevap vermesi ve kırsala yeniden dönüşleri sağlaması bekleniyor. Prof. Dr. Türker, tarımda dijitalleşmenin özellikle genç nüfus üzerinde cazip bir etki yaratabileceğini şu sözlerle ifade etti:

"Bu teknolojiler sayesinde daha fazla genç çiftçilikle ve üretimle buluşabilir. Özellikle hayvancılık sektörü 7/24 bir faaliyet gerektirmekte ve kırsal alanlarda üretim yapan çiftçilerin hiçbir sosyal hayatları olmamakta ya da çok kısıtlanmaktadır. Burada hem işgücü ihtiyacını azaltırken hem de çiftçinin sosyal refah ve verimliğini arttıran dijital teknolojilerdir. Bu teknolojiler otomatik hayvan sağım sistemleri ve hayvan altı temizleme sistemleriyle ve otomatik hayvan yemleme robotlarına kadar işgücü ihtiyacını önemli oranda azaltıcı ve kolaylaştırıcı etkiye sahiptir. Tüm hayvanların dijital teknolojik unsurlarıyla takibi daha kolay hatta erken teşhiste önemli bir araç görevi görmektedirler. Kısacası dijital teknolojiler tarımsal faaliyetleri daha kolaylaştırıcı ve daha verimli yapılması yönünde önemli roller oynamaktadır."

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