Çocuk başı en az 6.592 TL! Hesapları kontrol edin, SED Nisan 2026 ödemeleri yatırıldı

Giriş Tarihi: 15.04.2026 14:16 Güncelleme Tarihi: 15.04.2026 14:34

Çocuklarının temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan ailelere verilen SED (Sosyal ve Ekonomik Destek) yardımı hesaplara yatırıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, nisana yönelik 1 milyar 827 milyon TL ödeme yapıldığını bildirdi. Peki SED ödemesi çocuk başına ne kadar? Kimler faydalanabiliyor? İşte ayrıntılar...

Maddi imkansızlıklar nedeniyle çocuklarının temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ailelere, çocukların aile ortamından ayrılmadan gelişimlerini sürdürmeleri için sağlanan Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) yardımı hesaplara yatırılıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, nisan ayına yönelik Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemeleri kapsamında toplam 1 milyar 827 milyon liranın hak sahiplerinin hesaplarına yatırıldığını açıkladı.

"Çocuklar aile ortamında büyümeli"

Bakan Göktaş, çocuklara yönelik hizmetlere özel önem verdiklerini belirterek, farklı ihtiyaçlara göre destek mekanizmalarını çeşitlendirdiklerini ifade etti.

Göktaş açıklamasında, çocukların aile ortamında büyümesinin toplumsal değerlerin korunmasında kritik rol oynadığını vurgulayarak, SED hizmetiyle çocukların ailelerinin yanında desteklendiğini kaydetti.

Eğitim ve fırsat eşitliği vurgusu

Bakanlık olarak çocukların eğitimli, sağlıklı ve özgüvenli bireyler olarak yetişmesi için çalışmaların sürdüğünü belirten Göktaş, şu ifadeleri kullandı:

"Çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması için nisan ayına ilişkin 1 milyar 827 milyon lira tutarındaki Sosyal ve Ekonomik Destek ödemesini hesaplara yatırdık."

SED ÖDEMESİ NE KADAR?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesi sabit tek bir rakam değil. Tutar; çocuğun eğitim durumuna, yaşına ve ailenin ihtiyacına göre değişiyor.

2026 yılı itibarıyla SED (Sosyal ve Ekonomik Destek) ödemeleri, çocuğun eğitim durumuna göre aylık ortalama 6.592 TL ile 11.866 TL arasında ödeniyor.

2026 itibarıyla

  • Okul öncesi çocuk için: 6.592 TL,
  • İlköğretim öğrencisi için: 9.889 TL,
  • Ortaöğretim (lise) öğrencisi için: 10.548 TL
  • Yükseköğrenim (üniversite) öğrencileri için: 11.866 TL ödeniyor.

KİMLER SED ÖDEMESİ ALABİLİYOR?

SED desteğinden yararlanabilecek gruplar genel olarak şunlardır:

  • Ekonomik yetersizlik yaşayan ailelerin çocukları
  • Parçalanmış ailelerde (anne/baba kaybı, boşanma vb.) yaşayan çocuklar
  • Koruma altına alınma riski bulunan çocuklar
  • Kuruluş bakımından çıkarılıp ailesine döndürülen çocuklar
  • Afet, hastalık veya olağanüstü durum nedeniyle zor durumda kalan ailelerin çocukları
SED BAŞVURU ŞARTLARI NE?

Hane içinde kişi başına düşen gelirin, brüt asgari ücretin 1/3'ünün altında olması (2026 yılı için bu sınır 11.010 TL olarak hesaplanmıştır).
Sosyal güvenceden yoksunluk.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı il müdürlükleri veya sosyal hizmet merkezleri (SHM) üzerinden başvuru yapılabilir, ayrıca e-Devlet üzerinden de sorgulama mümkün.

Öte yandan TBMM Genel Kurulu'nda, sosyal medyaya ve doğum iznine yönelik düzenlemeleri de içeren torba teklifte, "sosyal ve ekonomik desteklere" ilişkin önemli değişiklikler yapıldı.

Değişiklikle destek ödemelerinin hem parasal hem yaş sınırları yeniden belirlendi.

SED ÖDEMELERİ AYLIK NE KADAR OLACAK?

2 yıl sürecek destek miktarı aylık 13 bin 185 TL'yi geçemeyecek. Yılda iki kez yapılacak tek seferlik geçici destek ödemeleri ise 39 bin 55 TL'yi aşamayacak.

ÇOCUĞUN YARARI ÖN PLANDA

Çocuğun yüksek yararı gözetilerek, biyolojik ailesi veya yakınları yanında destek ödemesi gerçekleştirilecek. Sosyal ve ekonomik destek, bölgesel şartlar dikkate alınarak geçici veya süreli yapılacak. Sosyal ve ekonomik destek 18 yaşına kadar olan çocuklar için sağlanacak.

HAKSIZ YERE ALAN GERİ ÖDEYECEK

Belirlenen şartları taşımadığı halde bu destekten haksız şekilde yararlananlar, devletten aldığı parayı geri ödeyecek.

