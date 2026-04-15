Çocuk başı en az 6.592 TL! Hesapları kontrol edin, SED Nisan 2026 ödemeleri yatırıldı
Giriş Tarihi: 15.04.2026 14:16
Güncelleme Tarihi: 15.04.2026 14:34
Çocuklarının temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan ailelere verilen SED (Sosyal ve Ekonomik Destek) yardımı hesaplara yatırıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, nisana yönelik 1 milyar 827 milyon TL ödeme yapıldığını bildirdi. Peki SED ödemesi çocuk başına ne kadar? Kimler faydalanabiliyor? İşte ayrıntılar...