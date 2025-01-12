Giriş Tarihi: 12.01.2025 11:59
Güncelleme Tarihi: 12.01.2025
11:59
Deniz haberleşmesinde milli sistem! Bakan Uraloğlu açıkladı: Tehlikeli ve acil durumlarda hayati önemde
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bu yıl itibarıyla yerli ve milli yeni sistem üzerinden NAVTEX (Navigational Telex) mesajlarının yayınlanmaya başlandığını belirterek, "Proje, deniz haberleşmesinin güvenliğini ve verimliliğini artırmayı hedeflerken denizcilik sektörü için de önemli bir adım oldu." ifadesini kullandı.