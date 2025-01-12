Deniz haberleşmesinde milli sistem! Bakan Uraloğlu açıkladı: Tehlikeli ve acil durumlarda hayati önemde

"DENİZCİLİK SEKTÖRÜ İÇİN DE ÖNEMLİ BİR ADIM OLDU"

Sistemin, denizcilik alanında güvenlik, seyir ve hava durumuyla ilgili kritik bilgilerin denizcilere iletilmesini sağlayan otomatik bir mesajlaşma olanağı sunduğunu vurgulayan Uraloğlu, projenin ASELSAN ile imzalanan sözleşme doğrultusunda iki faz olarak gerçekleştirildiği bilgisini verdi.

Uraoğlu, projenin ilk fazı olan Operasyon Merkezi ve NAVTEX istasyonlarının kurulumunun Mayıs 2023'te başladığını anımsatarak, "2024 yılı sonunda ise projenin geçici kabul testleri başarıyla tamamlandı ve 2025 yılı itibarıyla yerli ve milli yeni sistem üzerinden NAVTEX mesajları yayınlanmaya başladı. Proje, deniz haberleşmesinin güvenliğini ve verimliliğini artırmayı hedeflerken denizcilik sektörü için de önemli bir adım oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Uraloğlu, 2025'in sonunda tamamlanacak ikinci fazda ise üç istasyonun modernizasyonunun gerçekleştirileceğini ifade etti.