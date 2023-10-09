TALEP TOPLAMA TARİHLERİ | DOFER HALKA ARZ OLUYOR! SPK Dofer Yapı halka arz ne zaman, hangi bankalarda, hisse fiyatı ne kadar, eşit mi oransal mı?

Dofer Yapı halka arz talep toplama tarihleri belli oldu. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından başvurusu onaylanan Dofer Yapı Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş. Ekim ayında halka arza çıkıyor. Yatırımcılar; kaç lot verileceğinin yanı sıra dağıtım yöntemi, borsa kodu, halka açıklık oranı, hisse fiyatı konu başlıklarını araştırıyor. ''Dofer halka arz ne zaman, hangi bankalarda var, borsa kodu ne, kaç lot verir?" soruları yanıt arıyor. Arzın BİST kodu borsada ''DOFER'' koduyla işlem görecek. Peki, 2023 Dofer Yapı halka arz fiyatı ne kadar, eşit mi oransal mı? İşte, tüm detaylar…