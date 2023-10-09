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Haberler Galeri TALEP TOPLAMA TARİHLERİ | DOFER HALKA ARZ OLUYOR! SPK Dofer Yapı halka arz ne zaman, hangi bankalarda, hisse fiyatı ne kadar, eşit mi oransal mı?
Giriş Tarihi: 09.10.2023 14:44 Güncelleme Tarihi: 09.10.2023 14:44

TALEP TOPLAMA TARİHLERİ | DOFER HALKA ARZ OLUYOR! SPK Dofer Yapı halka arz ne zaman, hangi bankalarda, hisse fiyatı ne kadar, eşit mi oransal mı?

Dofer Yapı halka arz talep toplama tarihleri belli oldu. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından başvurusu onaylanan Dofer Yapı Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş. Ekim ayında halka arza çıkıyor. Yatırımcılar; kaç lot verileceğinin yanı sıra dağıtım yöntemi, borsa kodu, halka açıklık oranı, hisse fiyatı konu başlıklarını araştırıyor. ''Dofer halka arz ne zaman, hangi bankalarda var, borsa kodu ne, kaç lot verir?" soruları yanıt arıyor. Arzın BİST kodu borsada ''DOFER'' koduyla işlem görecek. Peki, 2023 Dofer Yapı halka arz fiyatı ne kadar, eşit mi oransal mı? İşte, tüm detaylar…

TALEP TOPLAMA TARİHLERİ | DOFER HALKA ARZ OLUYOR! SPK Dofer Yapı halka arz ne zaman, hangi bankalarda, hisse fiyatı ne kadar, eşit mi oransal mı?

Dofer Yapı halka arz ne zaman, eşit mi oransal mı soruları yanıt arıyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) başvurusu onaylanan üç şirket arasında yer alan Dofer Yapı Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş. talep toplama tarihleri ile gündemdeki yerini aldı. Yatırımcılar ''Dofer halka arz fiyatı ne kadar, hangi bankalarda var, kaç lot verir?'' sorularını araştırılıyor. 17 milyon lot ile çıkacak halka arz, Yıldız Pazar'da işlem görecek. DOFER hakkında tüm öne çıkanlar…

TALEP TOPLAMA TARİHLERİ | DOFER HALKA ARZ OLUYOR! SPK Dofer Yapı halka arz ne zaman, hangi bankalarda, hisse fiyatı ne kadar, eşit mi oransal mı?

DOFER YAPI HALKA ARZ OLUYOR!

Dofer Yapı Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş. halka arz oluyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayı ile talep toplama tarihleri, lot, bankalar, hisse fiyatı belirlendi.

İşte, Dofer halka arz hakkında merak edilenler...

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TALEP TOPLAMA TARİHLERİ | DOFER HALKA ARZ OLUYOR! SPK Dofer Yapı halka arz ne zaman, hangi bankalarda, hisse fiyatı ne kadar, eşit mi oransal mı?

DOFER YAPI HALKA ARZ NE ZAMAN, KAÇ LOT VERİR?

Dofer halka arz talepleri 10-11 Ekim tarihleri arasında alınacak. Şirket, 17.000.00 lot ile makine alımı, fabrika inşaatı, finansal borç ve işletme sermayesi fonlamayı planlıyor.

TALEP TOPLAMA TARİHLERİ | DOFER HALKA ARZ OLUYOR! SPK Dofer Yapı halka arz ne zaman, hangi bankalarda, hisse fiyatı ne kadar, eşit mi oransal mı?

DOFER YAPI BORSA KODU NEDİR, HANGİ BANKALARDA VAR?

Dofer Yapı borsa kodu #DOFER olarak belirlendi. Şirket payları Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görecek.

Dofer halka arz Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.ortaklığında gerçekleşecek.

TALEP TOPLAMA TARİHLERİ | DOFER HALKA ARZ OLUYOR! SPK Dofer Yapı halka arz ne zaman, hangi bankalarda, hisse fiyatı ne kadar, eşit mi oransal mı?

DOFER YAPI HALKA ARZ FİYATI NE KADAR, EŞİT Mİ ORANSAL MI?

Hisse fiyatı 17.11 TL olarak belirlenen payların eşit dağıtım yöntemi ile dağıtılmasına karar verildi.

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