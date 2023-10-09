TALEP TOPLAMA TARİHLERİ | DOFER HALKA ARZ OLUYOR! SPK Dofer Yapı halka arz ne zaman, hangi bankalarda, hisse fiyatı ne kadar, eşit mi oransal mı?

Dofer Yapı halka arz ne zaman, eşit mi oransal mı soruları yanıt arıyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) başvurusu onaylanan üç şirket arasında yer alan Dofer Yapı Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş. talep toplama tarihleri ile gündemdeki yerini aldı. Yatırımcılar ''Dofer halka arz fiyatı ne kadar, hangi bankalarda var, kaç lot verir?'' sorularını araştırılıyor. 17 milyon lot ile çıkacak halka arz, Yıldız Pazar'da işlem görecek. DOFER hakkında tüm öne çıkanlar…