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Dünyada en fazla altın rezervlerine sahip ülkeler! 'nin ne kadar?

Dünya tarihinde altın çok önemli bir aktöre sahip. Binlerce yıldır insan hayatından olan altın birçok ülkeye zenginlik anlamında katkı sağladı. de en fazla olan ülkelerden biri olarak biliniyor. Dünyadaki en güçlü ekonomiye sahip ülkeler de altın rezervi anlamında çok güçlü. Son dönemlerde üst üste tarihi rekorlar kıran altın, hangi ülkede ne kadar rezerve sahip? Dünya Altın Konseyi verilerine göre altın rezervine sahip ülkeler belli oldu. Türkiye'nin altın rezervi ne kadar? Türkiye sahip olduğu altın rezervine göre kaçıncı sırada yer aldı? İşte Dünyada altın rezervine sahip ülkeler...

Giriş Tarihi: 02.09.2019 16:48 Güncelleme Tarihi: 02.09.2019 16:58
Dünyada en fazla altın rezervlerine sahip ülkeler! Türkiye'nin altın rezervi ne kadar?

Son dönemde üst üste tarihi rekorlar kıran altına ilgi giderek devam ediyor. Dünyada altın rezervleri ne durumda? Hangi ne kadar altına rezervine sahip? İşte dünyada altın rezervlerine sahip olan ülkeler. listede yer alan devleri geride bıraktı...

Dünyada en fazla altın rezervlerine sahip ülkeler! Türkiye'nin altın rezervi ne kadar?

Ürdün: 38,3 ton

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Dünyada en fazla altın rezervlerine sahip ülkeler! Türkiye'nin altın rezervi ne kadar?

Bulgaristan: 40,3 ton

Dünyada en fazla altın rezervlerine sahip ülkeler! Türkiye'nin altın rezervi ne kadar?

Belarus: 43,6 ton.

Dünyada en fazla altın rezervlerine sahip ülkeler! Türkiye'nin altın rezervi ne kadar?

Finlandiya: 49,1 ton

Dünyada en fazla altın rezervlerine sahip ülkeler! Türkiye'nin altın rezervi ne kadar?

Arjantin: 56,8 ton

Dünyada en fazla altın rezervlerine sahip ülkeler! Türkiye'nin altın rezervi ne kadar?

Pakistan: 64,5 ton

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