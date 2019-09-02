Dünyada en fazla altın rezervlerine sahip ülkeler! Türkiye'nin altın rezervi ne kadar?

Dünya ekonomi tarihinde altın çok önemli bir aktöre sahip. Binlerce yıldır insan hayatından olan altın birçok ülkeye zenginlik anlamında katkı sağladı. Türkiye de altın rezervi en fazla olan ülkelerden biri olarak biliniyor. Dünyadaki en güçlü ekonomiye sahip ülkeler de altın rezervi anlamında çok güçlü. Son dönemlerde üst üste tarihi rekorlar kıran altın, hangi ülkede ne kadar rezerve sahip? Dünya Altın Konseyi verilerine göre altın rezervine sahip ülkeler belli oldu. Türkiye'nin altın rezervi ne kadar? Türkiye sahip olduğu altın rezervine göre kaçıncı sırada yer aldı? İşte Dünyada altın rezervine sahip ülkeler...
Giriş Tarihi: 02.09.2019
16:48
Güncelleme Tarihi: 02.09.2019
16:58