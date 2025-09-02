Giriş Tarihi: 02.09.2025 11:37
EMEKLİ BANKA PROMOSYONU 2025! Promosyon tutarları 27 bine dayandı: İş Bankası, Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası, Akbank emekli promosyonları ne kadar oldu?
Emekli banka promosyonları Eylül 2025 itibari ile güncellendi. Yeni emekli olan ve bankalarla sözleşme süresi dolanlar emekli promosyonları için araştırma yapmaya başladı. Bazı bankalarda promosyon ödemeleri 27 bin liraya kadar yükseliyor. Bankalar promosyon ödemelerinin yanında emeklilere ek avantajlar da sağlıyor. En yüksek emekli promosyonu veren banka hangisi? İş Bankası, Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası, Akbank emekli promosyonları ne kadar oldu? İşte detaylar…