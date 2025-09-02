Türkiye'nin en iyi haber sitesi
EMEKLİ BANKA PROMOSYONU 2025! Promosyon tutarları 27 bine dayandı: İş Bankası, Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası, Akbank emekli promosyonları ne kadar oldu?
Giriş Tarihi: 02.09.2025 11:37

EMEKLİ BANKA PROMOSYONU 2025! Promosyon tutarları 27 bine dayandı: İş Bankası, Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası, Akbank emekli promosyonları ne kadar oldu?

Emekli banka promosyonları Eylül 2025 itibari ile güncellendi. Yeni emekli olan ve bankalarla sözleşme süresi dolanlar emekli promosyonları için araştırma yapmaya başladı. Bazı bankalarda promosyon ödemeleri 27 bin liraya kadar yükseliyor. Bankalar promosyon ödemelerinin yanında emeklilere ek avantajlar da sağlıyor. En yüksek emekli promosyonu veren banka hangisi? İş Bankası, Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası, Akbank emekli promosyonları ne kadar oldu? İşte detaylar…

Emekli banka promosyonları Eylül 2025 tutarları milyonlarca emekli için güncellendi. Emekli promosyonlarında ödemeler ek avantajlarla beraber 27 bin liraya kadar yükseldi. Güncel promosyon kampanyaları kamu ve özel bankalarda yakından takip ediliyor. İş Bankası, Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası, Akbank emekli promosyonları ne kadar oldu?

GÜNCEL BANKA PROMOSYONLARI

TEB

Emekli maaşını TEB'e taşıyarak 36 ay boyunca TEB'den almayı taahhüt eden müşterilere toplamda 21.000 TL'ye varan promosyon (12.000 TL'ye varan ana promosyona ilave olarak 9.000 ek promosyon) kazanıyor. 2 veya üzeri vereceğiniz (Elektrik veya Doğalgaz faturası zorunlu olmak şartı ile) otomatik fatura ödeme talimatınıza ek promosyon kazanarak toplamda 21.000 TL'ye varan promosyon kazanabilirsiniz.

YAPI KREDİ

15 Haziran 2025 – 30 Eylül 2025 tarihleri arasında SGK Promosyon Taahhüdü veren tüm emekli müşterilerimiz 27.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabileceklerdir.

DENİZBANK

Emeklilere 27.000 TL' ye Varan Nakit Promosyon!

Siz de Emekliyseniz, maaşınızı DenizBank'tan alın 27.000 TL'ye varan nakit promosyon ve emeklilere özel sayısız ayrıcalıktan faydalanın.

Kampanya 16.07.2025 ile 30.09.2025 tarihleri arasında DenizBank'ta yeni hesap açan ve 3 yıl süre ile maaş alma sözü veren emekliler ile Bankamızdan emekli maaşı almakta olan mevcut 3 yıllık taahhüdü kampanya dönemi içerisinde biten emekliler için geçerlidir.

QNB

Emekli maaşını 30 Eylül 2025'e kadar QNB'ye taşıyın ve 3 yıl boyunca Bankamızdan alın ve aşağıdaki fırsatlardan yararlanın!

İlk maaşın müşterinin hesabına gelmesiyle beraber maaş tutarlarına göre SGK promosyonu dahil 15.000 TL'ye varan nakit promosyon, hesaptan verilecek 2 yeni otomatik fatura talimatına istinaden promosyon tutarına ek olarak 3.000 TL nakit ve QNB Emekli Kredi Kartından yapılacak eczane ve market harcamalarına aylık maksimum 100'er TL den toplamda yıllık 2.400 TL iade olmak üzere toplamda 20.400 TL'ye varan emeklilik ödülü!

GARANTİ BANKASI

Emekli Promosyon Kampanyası geçerlilik tarihi 1 - 30 Eylül 2025'tir. Bankamız Kampanya Koşullarını değiştirme hakkını saklı tutar.

Siz de emekli maaşınızı Garanti BBVA'dan alarak, 25.000 TL'ye varan promosyon ve ödül fırsatından yararlanın! 15.000 TL'ye kadar nakit promosyon, Bonus Kart veya Paracard'la 2.000 TL harcamaya 6.000 TL, 2.000 TL Avans Hesap harcamanıza 2.000 TL, yeni sigorta poliçenize de 2.000 TL olmak üzere toplamda 10.000 TL'ye varan bonus kazanabilirsiniz!

AKBANK

SGK emekli maaşını Akbank'a taşıyana 17.500TL'ye varan ödül fırsatı 15.000TL'ye varan promosyona ek 2.500TL nakit ödül.

İNG

SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emekli maaşınızı ING'ye taşıyarak maaş tutarınıza göre ek koşulsuz 15.000 TL'ye varan nakit promosyon kazanabilirsiniz. Ayrıca ek nakit promosyonlardan yararlanarak toplamda 25.000 TL'ye varan nakit promosyon kazanabilirsiniz.

ZİRAAT BANKASI

SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası aracılığı ile alan müşterilere 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi imkanı sunulmaktadır.

HALKBANK

Maaşını 3 yıl boyunca Halkbank aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabilmektedir.

VAKIFBANK

1 aylık emekli maaşı tutarı;

10.000 TL ye (10.000 TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 5.000 TL,
10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 8.000 TL,
15.000 TL – 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 10.000 TL,
20.000 TL ve daha fazla olanlara 3 yıl için toplam 12.000 TL

İŞ BANKASI

Emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan, ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya halihazırda SGK (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) emekli maaşını İş Bankası'ndan alan müşterilere özel 15.000 TL' ye varan nakit promosyon fırsatı!

Üstelik 9.000 TL'ye varan ek promosyon, Maximum Kart'ı yıllık ücret ödemeden kullanma, diğer banka ATM'lerinden ücretsiz nakit çekebilme, ücretsiz para transferi, indirimli faiz oranlarıyla Ek Hesap ve daha birçok ayrıcalık İş Bankası'nda!

Emekli Promosyon Kampanyası, 1-30 Eylül 2025 tarihleri arasında ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden, emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan veya halihazırda emekli maaşını İş Bankası'ndan alan SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) için geçerlidir.