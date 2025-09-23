Giriş Tarihi: 23.09.2025 11:35
EMEKLİ BANKA PROMOSYONU EYLÜL 2025! Banka promosyonu 27.000 liraya dayandı: Ziraat, Akbank, Garanti, Halkbank, Vakıfbank kaç lira promosyon veriyor?
Emekli banka promosyonu Eylül 2025 milyonlarca emekli tarafından takip ediliyor. Kamu ve özel bankalar arasındaki promosyon yarışı kızışınca tutar 27.000 liraya kadar çıktı. Tüm bankalar emekli promosyonları kampanyalarını yenilemeye devam ediyor. En yüksek emekli banka promosyonu veren bankalar hangileri? Emekli maaşlarına 3 Temmuz 2025 tarihinde yapılan zammın ardından banka promosyonları da değişmişti. Ziraat, Akbank, Garanti, Halkbank, Vakıfbank kaç lira promosyon veriyor?