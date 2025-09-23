Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 23.09.2025 11:35

EMEKLİ BANKA PROMOSYONU EYLÜL 2025! Banka promosyonu 27.000 liraya dayandı: Ziraat, Akbank, Garanti, Halkbank, Vakıfbank kaç lira promosyon veriyor?

Emekli banka promosyonu Eylül 2025 milyonlarca emekli tarafından takip ediliyor. Kamu ve özel bankalar arasındaki promosyon yarışı kızışınca tutar 27.000 liraya kadar çıktı. Tüm bankalar emekli promosyonları kampanyalarını yenilemeye devam ediyor. En yüksek emekli banka promosyonu veren bankalar hangileri? Emekli maaşlarına 3 Temmuz 2025 tarihinde yapılan zammın ardından banka promosyonları da değişmişti. Ziraat, Akbank, Garanti, Halkbank, Vakıfbank kaç lira promosyon veriyor?

Emekli banka promosyonu emekliler tarafından takip edilirken tutarlar bankalar arası rekabetle yenileniyor. Eylül 2025 özel ve kamu bankaları promosyon tutarı güncellendi. SSK, Bağkur emeklileri için en yüksek emekli promosyonu veren bankalar listesi güncellendi. Özel bankalarda promosyon tutarları 20 bin liraya kadar çıkarıldı. Ziraat, Akbank, Garanti, Halkbank, Vakıfbank kaç lira promosyon veriyor?

EMEKLİ BANKA PROMOSYONU NASIL ALINIR?

Emeklilerin banka promosyonları alması için yeni bankalarından maaşlarını çekeceklerine dair taahhütte bulunmaları gerekir. Emekliler banka şubeleri ve e-Devlet üzerinden maaşlarını taşıma isteklerine dair bildirimlerde bulunabiliyor. Promosyon tutarları emeklinin maaşına göre değişebiliyor. Taahhüt süresi dolmadan banka değişikliğine gidilmesi halinde mevcut bankada kalınan sürenin promosyonu emeklide kalıyor, kalanını bankaya ödeniyor.

VAKIFBANK EMEKLİ PROMOSYONU
1 aylık emekli maaşı tutarı;
10.000 TL ye (10.000 TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 5.000 TL,
10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 8.000 TL,
15.000 TL – 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 10.000 TL,
20.000 TL ve daha fazla olanlara 3 yıl için toplam 12.000 TL
peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapılacak
HALKBANK EMEKLİ PROMOSYONU

Banka internet sitesinde " maaşı 10.000 TL - 14.999,99 TL arasında olanlar 8.000 TL, maaşı 15.000 TL - 19.999,99 TL arasında olanlar 10.000 TL, maaşı 20.000 TL ve üzeri olanlar 12.000 TL promosyon alabilecek." ifadelerini kullanıyor.

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYON

SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Bankamız aracılığı ile alan müşterilerimize 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi imkanı sunulmaktadır. 3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır. Müşterilerimizin 2022 yılına ilişkin devam eden promosyon tutarlarını iade etmeden başvuruları alınabilecek olup, 2024 promosyon ödemesi yapılırken önceki döneme ilişkin iade tutarı sistemsel olarak mahsup edilecektir.

Emekli aylıklarını Bankamız aracılığı ile alan müşterilerimizin promosyon ödemesinden faydalanabilmesi için maaş ödemelerini 3 yıl boyunca Bankamız aracılığı ile alacaklarına dair başvuruda bulunmaları yeterlidir. Bankamızdan birden fazla emekli maaş ödemesi alan müşterilerimiz için, ödenecek promosyon tutarı; maaş tutarları toplamına göre hesaplanmaktadır.

İŞ BANKASI EMEKLİ PROMOSYON

Emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan, ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya halihazırda SGK (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) emekli maaşını İş Bankası'ndan alan müşterilere özel 15.000 TL' ye varan nakit promosyon fırsatı!
Üstelik 9.000 TL'ye varan ek promosyon, Maximum Kart'ı yıllık ücret ödemeden kullanma, diğer banka ATM'lerinden ücretsiz nakit çekebilme, ücretsiz para transferi, indirimli faiz oranlarıyla Ek Hesap ve daha birçok ayrıcalık İş Bankası'nda!
Emekli Promosyon Kampanyası, 1-30 Eylül 2025 tarihleri arasında ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden, emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan veya halihazırda emekli maaşını İş Bankası'ndan alan SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) için geçerlidir.

AKBANK EMEKLİ PROMOSYONU

Akbank "SGK emekli maaşını taşıyana 17.500TL'ye varan ödül fırsatı. 15.000TL'ye varan promosyona ek 2.500TL chip-para" açıklaması ile emeklilere 17.500 TL'ye varan promosyon vadediyor.

ING EMEKLİ PROMOSYONU

Banka emekli maaşını ING'ye taşıyanlara, ek promosyonlarla birlikte 25.000 TL'ye varan nakit promosyon sunuyor.
SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emekli maaşınızı ING'ye taşıyarak maaş tutarınıza göre ek koşulsuz 15.000 TL'ye varan nakit promosyon kazanabilirsiniz. Ayrıca ek nakit promosyonlardan yararlanarak toplamda 25.000 TL'ye varan nakit promosyon kazanabilirsiniz. Yeni emekliler ve Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile emekli olanlar da, emekli maaş promosyonundan yararlanabilirler.

GARANTİ EMEKLİ PROMOSYON

Banka yaptığı duyuruda "Emekli maaşını Garanti BBVA'dan alanlara 25.000 TL'ye varan promosyon ve ödül! 15.000 TL'ye kadar nakit promosyon, üstüne Bonus Kart veya Paracard'la 2.000 TL harcamaya 6.000 TL, 2.000 TL Avans Hesap harcamanıza 2.000 TL, yeni sigorta poliçenize de 2.000 TL olmak üzere toplamda 10.000 TL'ye varan bonus sizi bekliyor." diyor.