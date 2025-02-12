Giriş Tarihi: 12.02.2025 17:54
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025
18:49
SON DAKİKA! Emekli bayram ikramiyeleri için kritik tarih verildi! Sürpriz rakam ortaya çıktı
Emekli bayram ikramiyesiyle ilgili son dakika tarih açıklaması geldi. Bayram ikramiyelerinin ele alınacağı tarih belli oldu. Öten yandan en düşük emekli maaşının Meclis'ten geçerek yasalaşması ve emekli zamlarının belli olmasının ardından emekliye bayram ikramiyesi için ödenecek tutar merak edilmeye başlandı. 3 Ocak tarihinde emekli maaşlarını etkileyecek enflasyon oranı 15,74 olarak açıklanmıştı. Masadaki rakamlar ortaya çıktı. Peki, emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman hesaba yatacak. İşte emekli milyonlarca vatandaşın merak ettiği detaylar...