SON DAKİKA! Emekli bayram ikramiyeleri için kritik tarih verildi! Sürpriz rakam ortaya çıktı

Bayram ikramiyeleriyle ilgili son dakika açıklaması geldi. Emekli bayram ikramiyelerinin ele alınacağı tarih açıklandı.Öte yandan Türkiye İstatistik Kurumu, 3 Ocak tarihinde aralık ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Böylelikle SSK BAĞKUR emeklilerine yapılan zam oranı yüzde 15,74 olmuştu. Memur emeklilerinin zam oranı ise enflasyon farkına ek olarak toplu sözleşme zammıyla beraber 11,54 şeklinde hesaplanmıştı. En düşük emekli maaşı da yüzde 15,74 zammına göre belirlenerek 12 bin 500 liradan 14 bin 469 liraya yükselmişti.