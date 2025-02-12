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Haberler Galeri SON DAKİKA! Emekli bayram ikramiyeleri için kritik tarih verildi! Sürpriz rakam ortaya çıktı
Giriş Tarihi: 12.02.2025 17:54 Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 18:49

SON DAKİKA! Emekli bayram ikramiyeleri için kritik tarih verildi! Sürpriz rakam ortaya çıktı

Emekli bayram ikramiyesiyle ilgili son dakika tarih açıklaması geldi. Bayram ikramiyelerinin ele alınacağı tarih belli oldu. Öten yandan en düşük emekli maaşının Meclis'ten geçerek yasalaşması ve emekli zamlarının belli olmasının ardından emekliye bayram ikramiyesi için ödenecek tutar merak edilmeye başlandı. 3 Ocak tarihinde emekli maaşlarını etkileyecek enflasyon oranı 15,74 olarak açıklanmıştı. Masadaki rakamlar ortaya çıktı. Peki, emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman hesaba yatacak. İşte emekli milyonlarca vatandaşın merak ettiği detaylar...

SON DAKİKA! Emekli bayram ikramiyeleri için kritik tarih verildi! Sürpriz rakam ortaya çıktı

Bayram ikramiyeleriyle ilgili son dakika açıklaması geldi. Emekli bayram ikramiyelerinin ele alınacağı tarih açıklandı.Öte yandan Türkiye İstatistik Kurumu, 3 Ocak tarihinde aralık ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Böylelikle SSK BAĞKUR emeklilerine yapılan zam oranı yüzde 15,74 olmuştu. Memur emeklilerinin zam oranı ise enflasyon farkına ek olarak toplu sözleşme zammıyla beraber 11,54 şeklinde hesaplanmıştı. En düşük emekli maaşı da yüzde 15,74 zammına göre belirlenerek 12 bin 500 liradan 14 bin 469 liraya yükselmişti.

SON DAKİKA! Emekli bayram ikramiyeleri için kritik tarih verildi! Sürpriz rakam ortaya çıktı

BAKAN IŞIKHAN'DAN AÇIKLAMA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Emeklilerin bayram ikramiyesi ile ilgili çalışma yapacağız. Şu an rakam söylemek için erken" ifadelerini kullandı.

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SON DAKİKA! Emekli bayram ikramiyeleri için kritik tarih verildi! Sürpriz rakam ortaya çıktı

KRİTİK TARİH AÇIKLANDI

Milyonlarca emeklinin Kurban ve Ramazan bayramlarında alacağı ikramiyeye ne kadar zam geleceği merak edilirken, bugün kritik bir gelişme yaşandı. Emeklilerin merakla beklediği ikramiyenin 21 Şubat'ta Giresun'da düzenlenecek Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısında ele alınacağı duyuruldu

SON DAKİKA! Emekli bayram ikramiyeleri için kritik tarih verildi! Sürpriz rakam ortaya çıktı

EMEKLİYE BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?

ATV Haber ekranlarından konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, bayram ikramiyeleri için ödenecek tutara yönelik olarak "Önümüzdeki haftalarda bir karar verilmesi bekleniyor" dedi.

SON DAKİKA! Emekli bayram ikramiyeleri için kritik tarih verildi! Sürpriz rakam ortaya çıktı

Emekliye 2 bin lira olarak ödenen bayram ikramiyeleri geçtiğimiz yıl yapılan yüzde 50 zamla beraber 3 bin liraya yükseldi. Eğer emekli maaşlarına yapılan yüzde 15,74'lük zam uygulanırsa ikramiye 3 bin 472 liraya çıkacak.

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