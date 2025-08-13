Giriş Tarihi: 13.08.2025 10:04
Güncelleme Tarihi: 13.08.2025
10:04
EMEKLİ MAAŞI BANKA PROMOSYONU 2025! En yüksek emekli promosyonu veren banka belli oldu! İşte ING, Ziraat Bankası, TEB, Vakıfbank, İş Bankası promosyon ödemeleri…
Ağustos ayının gelmesiyle birlikte emekli promosyonlarına yönelik ilgi yeniden arttı. Promosyon tutarları, emekli maaşının oranına ve tercih edilen bankaya göre farklılık gösteriyor. 1-31 Ağustos 2025 tarihleri arasında geçerli olan güncel emekli promosyon rakamlarını sizler için derledik. İşte, maaş aralıklarına göre verilen nakit promosyonlar ve ek koşullara bağlı ek ödemelerle birlikte bankaların sunduğu toplam tutarlar…