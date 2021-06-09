MEMUR VE EMEKLİYE YILDA 2 DEFA ZAM YAPILIYOR

Emekli maaşına ve memurlara ocak ve temmuz ayları olmak üzere yılda 2 defa zam yapılıyor. Memur ve emekliler için kritik enflasyon verilerinden biri de dün açıklandı.

Buna göre emeklilere temmuzda çifte bayram, memura da enflasyon farkı yatırılacak. Beş aylık verilere göre SSK ve Bağ- Kur emeklileri için yüzde 6.39'luk zam oluştu.