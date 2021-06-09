Giriş Tarihi: 09.06.2021
18:15 Güncelleme Tarihi: 09.06.2021
18:15
Emekli maaşı zammı oranı ne kadar, kaç TL olacak? 2021
Emekli zammı için geri sayım devam ediyor!
Emekli maaşı zammı 2021 Temmuz dönemi için geri sayım başladı. Yıl ortasında emekli maaşına yapılacak olan zam oranı, emekli vatandaşlar ve yakınları tarafından araştırılıyor. Enflasyon verileri ve ekonomik veriler ışığında, 2021 emekli maaşı zam oranı ne kadar, kaç TL olacak? Aşağıda, emeklli Temmuz ayı maaş zam oranı hakkında bilgiler ve merak edilen detaylar, son dakika haberleri yer alıyor.
Emekli maaşı zam oranları, Temmuz ayına yaklaşmamızla birlikte gündem oldu. Hem emekli yakınları hem de emekli vatandaşlar, enflasyon verilerini ve "
2021 emekli maaşı zammı ne kadar, kaç TL olacak" sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. 2021 Temmuz ayında hem Kurban Bayramı ikramiyeleri hem de zamlı emekli maaşı hesaplara yatacak. İşte, ilk 5 aylık enflasyon rakamları ve emekli maaşı zammı ile ilgili akıllardaki soruların yanıtı...
Emeklilerin 6 aylık enflasyon oranında zam alacakları göz önüne alındığında bu oranın yüzde 7 civarında olması bekleniyor. Bayram ikramiyesi ise 1.100 lira olarak ödenecek.
MEMUR VE EMEKLİYE YILDA 2 DEFA ZAM YAPILIYOR
Emekli maaşına ve memurlara ocak ve temmuz ayları olmak üzere yılda 2 defa zam yapılıyor. Memur ve emekliler için kritik enflasyon verilerinden biri de dün açıklandı.
Buna göre emeklilere temmuzda çifte bayram, memura da enflasyon farkı yatırılacak. Beş aylık verilere göre SSK ve Bağ- Kur emeklileri için yüzde 6.39'luk zam oluştu.
YÜZDE 7 ZAM GÖRÜNDÜ
Merkez Bankası beklenti anketine göre haziran için enflasyon tahmini yüzde 0.82 olarak öngörüldü. Bu tahmin gerçekleşirse ilk 6 aylık enflasyon SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 7'yi geçecek. Buna göre göre en düşük emekli aylığı esnafta 2 bin 200 lira, Bağ-Kur tarımda bin 780 lira, 2000'den önce emekli olan SSK'larda da yaklaşık 2 bin 600 liraya çıkacak.
MEMURA ZAM GELİYOR
Yapılan toplu sözleşme ile beraber 2021 senesinin ilk 6 ayı için memurlar yüzde 3 zam aldı. Mayıs ve haziran ayı rakamlarının da açıklanmasından sonra enflasyonda toplamda yüzde 3'ü geçen kısım zam olarak yansıyacak. İlk beş aylık enflasyonda yüzde 3'lük yılbaşı zammı aşılarak yüzde 3.39 fark ortaya çıktı.
Haziran ayı enflasyonu net memur ve
emekli zammı ile fark oranını ortaya kıyacak. Haziranda enflasyon oranı değişmese bile en düşük memur emekli maaşı 3 bin 214 liraya yükselecek. Mayıs ayı ile ortaya çıkan farkla memur maaşı 4 bin 24 lira oldu.