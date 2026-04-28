Emekli promosyonları 2026: En yüksek promosyonu veren banka belli oldu

AKBANK

SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşınızı 1-30 Nisan 2026 tarihleri arasında Akbank'a taşıyıp promosyon başvurusu yaptıktan ve 3 yıllık taahhüt verdikten sonra 20.000 TL'ye kadar nakit promosyon alabilirsiniz. Buna ek olarak, kampanya süresince %0 faizli, 6 ay vadeli 50.000 TL kredi, yeni fatura talimatına 2.000 TL, mevcut talimatlara 1.000 TL, kredi kartı harcamalarına 10.000 TL ve davet ederek bankaya taşıdığınız her SGK emekli maaşı için 10.000 TL olmak üzere toplamda 50.000 TL'ye varan ödül fırsatı sunuluyor.