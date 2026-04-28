Haberler Galeri Emekli promosyonları 2026: En yüksek promosyonu veren banka belli oldu
Giriş Tarihi: 28.04.2026 08:11

Bankalar, emekli promosyonu kampanyalarında nakit ödemeler ve ek avantajlarla çıtayı yükseltmeye devam ediyor. Bankalar arasında rekabetin artmasıyla beraber emekli banka promosyonları da yükseldi. Emekliler en yüksek promosyon ödemesi yapan bankayı araştırıyor. İşte bankaların emekli promosyon tutarları ve kampanyaları…

Emekli promosyon kampanyaları bankadan bankaya değişiyor. Emekliler ise her bankanın kampanyalarını takip ederek en yüksek ödemeyi yapan bankayı bulmaya çalışıyor. Nakit ödemelere ek olarak sunulan bonuslar, kampanyalar ve çeşitli ayrıcalıklar toplam kazancı yükseltiyor.

Bankalar ocak ayında emeklilere yapılan zammın ardından kampanyalarını güncellediler. Banka promosyonları emeklilerin maaşlarına göre değişiklik gösteriyor.

DENİZBANK

Emekli maaş tutarına göre belirlenen promosyon kampanyasında, standart ödeme ve ek ödüllerle birlikte toplam kazanç artıyor. KMH, fatura talimatı, kredi kartı kullanımı ve dijital aktiflik koşullarının sağlanmasıyla promosyon tutarı yükseliyor.

  • 0 – 9.999 TL: 17.000 TL'ye varan toplam promosyon
  • 10.000 – 14.999 TL: 21.000 TL'ye varan toplam promosyon
  • 15.000 – 19.999 TL: 24.000 TL'ye varan toplam promosyon
  • 20.000 TL ve üzeri: 27.000 TL'ye varan toplam promosyon
TÜRKİYE FİNANS

Türkiye Finans, emekli maaşını bankaya taşıyan müşterilerine 27.000 TL'ye varan nakit promosyon ve bonus, ayrıca davet ettikleri her emekli yakınları için 5.000 TL'ye kadar ek ödül ile toplamda 32.000 TL'ye varan kazanç fırsatı sunuyor.

Maaş tutarına göre değişen promosyonlarda; standart ödeme, ek bonuslar ve davet ödülleri birlikte hesaplanıyor:

  • 9.999 TL ve altı: 18.000 TL'ye varan toplam kazanç
  • 10.000 – 14.999 TL: 23.500 TL'ye varan toplam kazanç
  • 15.000 – 19.999 TL: 27.000 TL'ye varan toplam kazanç
  • 20.000 TL ve üzeri: 32.000 TL'ye varan toplam kazanç
ŞEKERBANK

Şekerbank, maaş aralıklarına göre değişen ve ek avantajlarla desteklenen emekli promosyon kampanyasıyla 27.500 TL'ye kadar toplam kazanç imkânı sunuyor. Buna göre:

  • 0 – 9.999 TL maaş: 20.500 TL'ye kadar
  • 10.000 – 14.999 TL maaş: 23.500 TL'ye kadar
  • 15.000 – 19.999 TL maaş: 25.500 TL'ye kadar
  • 20.000 TL ve üzeri: 27.500 TL'ye kadar
HALKBANK

Brüt maaş tutarına göre emeklilere ödenecek promosyon miktarları şu şekilde belirlenmiştir:

  • 10.000 – 14.999,99 TL: 8.000 TL
  • 15.000 – 19.999,99 TL: 10.000 TL
  • 20.000 TL ve üzeri: 12.000 TL
GARANTİ

Emekli maaşını Garanti BBVA'dan alanlara 25.000 TL'ye varan promosyon ve ödül fırsatı sunuluyor. Kampanya kapsamında 15.000 TL'ye kadar nakit promosyonun yanı sıra; Bonus Kart veya Paracard ile yapılacak 2.000 TL harcamaya 6.000 TL, 2.000 TL Avans Hesap harcamasına 2.000 TL ve yeni sigorta poliçesine 2.000 TL olmak üzere toplam 10.000 TL'ye varan bonus kazanılabiliyor.

AKBANK

SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşınızı 1-30 Nisan 2026 tarihleri arasında Akbank'a taşıyıp promosyon başvurusu yaptıktan ve 3 yıllık taahhüt verdikten sonra 20.000 TL'ye kadar nakit promosyon alabilirsiniz. Buna ek olarak, kampanya süresince %0 faizli, 6 ay vadeli 50.000 TL kredi, yeni fatura talimatına 2.000 TL, mevcut talimatlara 1.000 TL, kredi kartı harcamalarına 10.000 TL ve davet ederek bankaya taşıdığınız her SGK emekli maaşı için 10.000 TL olmak üzere toplamda 50.000 TL'ye varan ödül fırsatı sunuluyor.

KUVEYT TÜRK

Kuveyt Türk, emekli maaşını bankaya taşıyan müşterilerine 27.500 TL'ye varan promosyon ve ek avantajlar sunarken; fatura talimatı ve kredi kartı harcamalarıyla birlikte toplam kazancı daha da artırıyor.

  • 10.000 TL'ye kadar: 13.500 TL'ye varan toplam promosyon
  • 10.000 – 15.000 TL: 19.500 TL'ye varan toplam promosyon
  • 15.000 – 20.000 TL: 23.500 TL'ye varan toplam promosyon
  • 20.000 TL ve üzeri: 27.500 TL'ye varan toplam promosyon
YAPI KREDİ

Yapı Kredi, 19 Eylül 2025 – 30 Nisan 2026 tarihleri arasında emekli maaşını 3 yıl boyunca bankadan alma taahhüdü veren SGK emeklilerine 30.000 TL'ye varan nakit promosyon sunuyor. Maaş tutarına göre 6.250 TL ile 15.000 TL arasında değişen ana promosyon, ek şartların sağlanmasıyla artıyor.

TEB

TEB Emekli Bankacılığı kapsamında emekli maaşını bankaya taşıyıp 36 ay taahhüt veren müşteriler 21.000 TL'ye varan promosyon kazanabiliyor. Kampanyada 12.000 TL'ye kadar ana promosyon, buna ek olarak elektrik veya doğalgaz faturası zorunlu olmak üzere verilecek en az iki otomatik fatura talimatına 9.000 TL ek promosyon sunuluyor.

ZİRAAT

Ziraat Bankası, SGK (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) emekli maaşını banka aracılığıyla alan veya almaya başlayacak müşterilere 12.000 TL'ye kadar promosyon imkânı sunuyor.

Maaş tutarına göre promosyon ödemeleri şu şekilde belirleniyor:

  • 0 – 9.999,99 TL: 5.000 TL
  • 10.000 – 14.999,99 TL: 8.000 TL
  • 15.000 – 19.999,99 TL: 10.000 TL
  • 20.000 TL ve üzeri: 12.000 TL
Haber Girişi Sevde Demir - Editör
