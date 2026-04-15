Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 15.04.2026 12:59

Emekli Temmuz Zammı Netleşiyor: 3 Aylık Fark Kesinleşti! En Düşük Maaş Ne Kadar Olacak?

Türkiye genelinde yaklaşık 16 milyon emekli, Temmuz ayında açıklanacak olan emekli maaşı zammı için TÜİK verilerini yakından takip ediyor. Açıklanacak nihai oran yalnızca mevcut maaşları değil, aynı zamanda maaş hesaplamalarını da doğrudan etkileyecek. Her yeni enflasyon rakamı, emekli zammı oranlarını doğrudan etkilerken Temmuz ayında ortaya çıkacak tablo şimdiden merak konusu oldu.

  • ABONE OL
2026 emekli zammı için geri sayım sürerken, TÜİK tarafından açıklanan Ocak, Şubat ve Mart ayı verileri milyonlarca vatandaşın gündeminde yer almaya devam ediyor. İlk üç aylık verilerle birlikte, Temmuz ayında yapılacak emekli maaşı zammı için hesaplamalar hız kazandı.

3 AYLIK GARANTİ ZAM ORANI BELLİ OLDU

TÜİK verilerine göre Ocak, Şubat ve Mart ayı enflasyon rakamları kümülatif olarak toplandığında, emekliler için şimdiden %10,04'lük bir zam oranı kesinleşti. Bu rakam, Nisan, Mayıs ve Haziran verileri eklenmeden SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin cebine girecek olan artışı temsil ediyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
2026 TEMMUZ EMEKLİ MAAŞI ZAMMI NE KADAR OLACAK?

İşte 3 aylık veriye göre yeni maaş tablosu…

  • Toplam enflasyon: %10,04
  • Toplu sözleşme zammı: %11
  • Ekonomistlerin tahminlerine göre ilk 5 aylık enflasyon yüzde 14.32 olacak.
  • Bu tahmine göre SSK ve Bağ- Kur emeklilerine en az yüzde 14.32'lik bir artış yapılacak.
MEMUR EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

İlk 6 aylık enflasyon %15 olarak gerçekleşirse, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları %15 oranında artacak. Memurlar ve memur emeklilerine ise %3,6 fark eklenerek toplamda %10,86 zam yapılacak.

KRİTİK TARİH AÇIKLANDI!

Emekli maaşlarına yapılacak nihai zam oranı, 3 Temmuz 2026 Cuma günü TÜİK tarafından açıklanacak olan Haziran ayı enflasyon verisiyle resmen netlik kazanacak.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
SON DAKİKA