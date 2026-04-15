Emekli Temmuz Zammı Netleşiyor: 3 Aylık Fark Kesinleşti! En Düşük Maaş Ne Kadar Olacak?

3 AYLIK GARANTİ ZAM ORANI BELLİ OLDU

TÜİK verilerine göre Ocak, Şubat ve Mart ayı enflasyon rakamları kümülatif olarak toplandığında, emekliler için şimdiden %10,04'lük bir zam oranı kesinleşti. Bu rakam, Nisan, Mayıs ve Haziran verileri eklenmeden SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin cebine girecek olan artışı temsil ediyor.