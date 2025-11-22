Giriş Tarihi: 22.11.2025 12:25
Emeklilere zam öncesi tarihin en kapsamlı desteği! Üç bakanlık seferberlik başlattı
Milyonlarca emekli yeni yılda maaşlarına yapılacak zammı merakla beklerken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı emeklilerin sosyal ve özlük hakları iyileştirilmesi için harekete geçti. 3 bakanlık tarafından yapılacak tarihin en kapsamlı yeni desteği ile emeklilerin yaşam şartları daha da iyileşecek. Peki bakanlıkların emeklilere yönelik yeni adımları neler olacak? İşte ayrıntılar...