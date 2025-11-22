Emeklilere zam öncesi tarihin en kapsamlı desteği! Üç bakanlık seferberlik başlattı

EMEKLİ AYLIKLARI VE İKRAMİYELERE REFAH PAYI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, emekli aylıklarını enflasyon oranları ve refah payı ile artırırken, Ramazan ve Kurban Bayramı için ödenen ikramiyeler yıllık toplam 6 bin liraya yükseltildi; 2025 yılı için ilave artış seçenekleri de gündemde tutuluyor. Bankalarla yapılan protokollerle emekli promosyonları artırılıyor, en düşük emekli aylığı düzenli aralıklarla güncelleniyor ve maaşlara ek ödeme uygulaması devam ediyor.